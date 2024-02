Krise beim FC Bayern Tuchel beschwört "Trendwende" in Bochum Stand: 17.02.2024 13:12 Uhr

Die Stimmung beim FC Bayern ist nach den beiden Niederlagen in Leverkusen und Rom im Keller. Das bestätigte Trainer Thomas Tuchel vor dem Gastspiel beim VfL Bochum. Dort soll die "Trendwende" glücken.

Von Bernd R. Eberwein

Eher nachdenklich, die Worte sorgsam abwägend, saß FC-Bayern-Trainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Sonntag, 18.02.2024, ab 17.20 Uhr im Live-Ticker und in der Audio-Vollreportage). "Die Stimmung ist selbstverständlich gedrückt, weil wir gewinnen wollten", sagte Tuchel gleich zu Beginn.

"Die Stimmung ist gedrückt"

Die Niederlagen bei Bayer Leverkusen (0:3) und bei Lazio Rom (0:1) schmerzen Coach und Mannschaft. Zwar sei die Pleite in Rom "nur" eine Hinspielniederlage und noch kein Ausscheiden aus der Champions League, "aber natürlich ist die Stimmung gedrückt." Im Training seien derzeit alle "total bemüht, die Stimmung umzudrehen".

Tuchel und sein Trainerstab haben an den kleinen Stellschrauben gedreht, um der Mannschaft dabei zu helfen. "Wir haben die Routine etwas aufgebrochen, etwas verändert", erklärte er.

Keine zwei Trainingsgruppen, die gesamte Mannschaft zusammen und "mehr das Tun, die Spielfreude, das Erfolgserlebnis in den Mittelpunkt stellen." Kurz: Taktisch wurde wenig gearbeitet. Die Mannschaft soll erstmal wieder zurück zum Fußball mit Spaß finden.

Wie findet man zurück zur Leichtigkeit?

"Es ist das Schwierigste, Leichtigkeit zurückzubekommen", ergänzte Tuchel: "Das gibt es nicht auf Rezept. Es gibt kein Patentrezept: Seid doch mal locker und spielt mit mehr Vertrauen." Aus seiner Erfahrung heraus kann man ein Team am besten auf dem Trainingsplatz wieder zurück zu alter Stärke bringen.

Denn abgehakt ist die Saison beim FC Bayern noch lange nicht: "Aufgeben ist keine Option. Weder im Titelrennen noch in der Champions League. Es geht weiter, da musst Du Dich beweisen als Trainer und als Spieler."

Trendwende beim VfL Bochum

An einen ersten Schritt zurück zu positiveren Zeiten glaubt er nach einer "sehr schlechten Woche" fest beim VfL Bochum. "Ich bin mir sicher, dass wir alle Chancen haben und auf jeden Fall die Energie haben werden, um die Trendwende einzuleiten", sagte Tuchel.

Allerdings wirkt er phasenweise auch so, dass er seiner launischen Bayern-Mannschaft einen schnellen Weg zur Bestform noch nicht zutraut. An einen "Kantersieg" glaubt er nicht in Bochum, wo sich das Heimteam zuletzt häufig von seiner starken Seite zeigte. Die Sehnsucht nach schönem, erfolgreichen Fußball des FC Bayern - sie könnte an diesem Wochenende noch unerfüllt bleiben.