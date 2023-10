BR24 Sport FC-Bayern-Basketballer dominieren Würzburg Baskets Stand: 29.10.2023 20:25 Uhr

Die Basketballer des FC Bayern München haben einen 87:64 (42:34)-Heimerfolg im Derby gegen Würzburg gefeiert.

Von BR24Sport

Vierter Sieg im fünften Liga-Spiel für die Basketballer des FC Bayern. Die Münchner gewannen ihre Heimpartie gegen die Würzburg Baskets überzeugend mit 87:64 (42:34) und führen mit vier weiteren punktgleichen Mannschaften die Tabelle der Basketball-Bundesliga an. Sylvain Francisco (13 Punkte, 8 Assists) war auf Seiten der Gastgeber der Treffsicherste, bei den Würzburgern wurde Otis Livingston (18 Punkte) Topscorer.

FCB-Basketballer haben wenig Mühe mit tapferen Würzburgern

Das Team von Pablo Laso, der die deutschen Weltmeister Andreas Obst und Isaac Bonga schonte, war in der mit 6.500 Zuschauern ausverkauften Halle von Beginn an spielbestimmend. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Münchner mit 21:14 komfortabel in Front und konnte diesen Vorsprung bis zur Pause noch minimal ausbauen (42:34).

Dennoch gaben die Gäste aus Unterfranken nicht auf, mussten sich am Ende aber der Klasse der Münchner geschlagen geben. In den dritten zehn Minuten zogen die Hausherren davon auf 65:49 und sollten sich den Derbysieg auch in der Folge nicht mehr nehmen lassen.

Quelle: Blickpunkt Sport 29.10.2023 - 21:45 Uhr