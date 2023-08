BR24 Sport Ex-Ingolstädter Pascal Groß: Wer ist der DFB-Debütant? Stand: 31.08.2023 15:16 Uhr

Lange schwamm Pascal Groß unter dem Radar. Mit 32 Jahren wurde der ehemalige Ingolstädter, der inzwischen in der Premier League spielt, zum ersten Mal von Bundestrainer Hansi Flick in die Nationalmannschaft berufen. Doch wer ist der DFB-Debütant?

Von Victor List

Einmal in die Nationalmannschaft berufen zu werden, ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Fußballers. Der Ex-Ingolstädter Pascal Groß, der inzwischen in Diensten von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion steht, wurde nun mit 32 Jahren zum ersten Mal nominiert - in den anstehenden Länderspielen gegen Japan und Frankreich im September wird er Teil des DFB-Kaders sein. Die Nominierung zum jetzigen Zeitpunkt, ein halbes Jahr vor der Heim-EM, überrascht.

Flick lobt Groß: "Trifft sehr gute Entscheidungen auf dem Platz"

Für den Bundestrainer waren dessen jüngste Leistungen überzeugend. "Pascal trifft sehr gute Entscheidungen auf dem Platz. Er ist ein sehr intelligenter, cleverer Spieler", lobt Flick den früheren Ingolstädter Mittelfeldspieler. "Er freut sich auch total, er hat das sehr, sehr positiv aufgenommen. Ich glaube, da bekommen wir einen guten Typ zu sehen."

Groß hatte Nationalmannschaftskarriere schon abgehakt

Es ist eine späte Nominierung, die deshalb auch überrascht. Schließlich zeigt Groß nicht erst seit kurzem konstant gute Leistungen. Bisher schwamm der Mittelfeldmann beim DFB aber offenbar unter dem Radar, auch wenn Flick das Gegenteil behauptet: "Wir hatte ihn schon länge auf dem Schirm", kommentierte der 58-Jährige die Nominierung. Zu Nominierungen für DFB-Auswahlmannschaften hat es nun aber über ein Jahrzehnt nicht mehr gereicht für Groß.

Für die U20-Nationalmannschaft absolvierte er einst vier Begegnungen. Groß selbst hatte die Chance auf eine Berufung in die A-Nationalmannschaft schon aufgegeben: "Im Fußball ist zwar alles möglich, aber ich habe da keine Hoffnung und sehe das realistisch", sagte Groß im Herbst letzten Jahres bei "Sky".

Bundesliga-Aufstieg mit Ingolstadt

Der gebürtige Mannheimer startete seine Laufbahn in der Jugend der TSG Hoffenheim. Dort schaffte er aber nie den Sprung zu den Profis und zog deshalb 2011 zum Karlsruher SC weiter. Nur ein Jahr später verließ er die Badener wieder und wechselte zum FC Ingolstadt. In seinen fünf Jahren an der Donau entwickelte sich Groß zum absoluten Leistungsträger.

2015 hatte er mit 30 Torbeteiligungen (7 Tore, 23 Vorlagen) großen Anteil an der Zweitligameisterschaft der Schanzer und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga. In der höchsten Spielklasse gelang ihm am 3. Oktober 2015 gegen Eintracht Frankfurt das erste Heim-Tor der Ingolstädter in der Bundesliga - und er beeindruckte auch die englischen Fußball-Scouts nachhaltig.

Groß wird auf der Insel zum Rekordmann

Nach dem Ingolstädter Abstieg in die zweite Liga verließ Groß 2017 schließlich die Donaustadt und wechselte zu Brighton & Hove Albion, das gerade zum ersten Mal in seiner Geschichte den Sprung in Englands höchste Spielklasse Premier League geschafft hatte. Groß hatte wenig Anpassungsschwierigkeiten und stellte an der Südküste Englands schnell den nächsten Rekord auf. Am vierten Spieltag der Saison 2017/2018 schoss Groß das Liga-Debüt-Tor für seinen neuen Klub. 15 Scorerpunkte standen für Groß allein in seiner ersten Saison zu Buche und auch in den folgenden Spielzeiten wusste er zu überzeugen. Er ist ein stiller Spielgestalter, viel Aufhebens um sich macht er nicht.

Die vergangene Spielzeit war schließlich die erfolgreichste auf der Insel. In 37 Partien sammelte er insgesamt 17 Torbeteiligungen und hatte großen Anteil, dass sich die "Seagulls" mit Platz sechs zum ersten Mal in ihrer Geschichte für die Europa League qualifizierten. Lange durften sie gar von einem Champions-League-Platz träumen. Am vergangen Wochenende gab es für das Team von Trainer Roberto di Zerbi nun zwar eine 1:3-Niederlage bei West Ham United, doch Groß' Ehrentreffer war das insgesamt 27. Ligator für die Südengländer. Damit ist er nun Rekordtorschütze seines Vereins.

Wie hoch sind Groß' Chancen auf den EM-Kader?

Groß, der auf der Achterposition oder hinter den Spitzen spielen kann, hat sich zu seiner Nominierung noch nicht geäußert. Ebenso offen ist, wie hoch seine Chancen auf eine Teilnahme an der EM im eigenen Land im kommenden Jahr sind. Doch das dürfte für den 32-Jährigen erstmal zweitrangig sein. Schließlich hat er es jetzt erst einmal in den erlesenen Kreis der DFB-Auswahl geschafft, ein erster Traum erfüllt sich in den kommenden Wochen.

