BR24 Sport Ex-Bayern-Kapitän Lahm glaubt an Kane-Wechsel

Die Transfer-Saga um FC-Bayern-Wunschspieler Harry Kane zieht sich in die Länge. Der ehemalige Kapitän des Rekordmeisters zeigt sich optimistisch und glaubt an einen Wechsel des Tottenham-Stürmers an die Isar.

Ex-Bayern Kapitän Philipp Lahm erwartet einen Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers zum Rekordmeister. "Wenn der FC Bayern einen Spieler holen will, bekommt er ihn meistens auch", sagte Lahm in einem Interview mit der "Abendzeitung": "Sie müssen halt dafür Geld zahlen." Angeblich fordern die Tottenham Hotspurs eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich.

Bayern-Bosse wollen zweites Angebot abgeben

Kane gilt als Kandidat für einen Wechsel in die Bundesliga, hat bei den Spurs allerdings noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Die Bayern sind dem Vernehmen nach mit einer ersten Offerte von umgerechnet 70 Millionen Euro abgeblitzt und planen Medienberichten zufolge eine zweite - 90 Millionen Euro plus Bonuszahlungen soll diese betragen. "Ich bin gespannt. Es ist eine interessante Transferperiode – nicht nur bei Bayern, sondern auch bei anderen Klubs", so Lahm.

