BR24 Sport Erste Halbzeit entscheidend: Halle überrumpelt Ingolstadt Stand: 20.01.2024 15:55 Uhr

Fehlstart ins neue Fußballjahr für Drittligist FC Ingolstadt 04: Statt Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten, müssen die Schanzer in der Partie beim Halleschen FC einen Rückschlag verkraften.

Von BR24Sport

Rückschlag für den FC Ingolstadt 04: Beim abstiegsbedrohten Halleschen FC musste sich die Mannschaft von Trainer Michael Köllner mit 1:3 (1:3) geschlagen geben. Nach einer wilden ersten Halbzeit erholten sich die Oberbayern von drei Gegentoren in 45 Minuten nicht mehr. Statt auf einen Aufstiegsplatz zu rücken, rutschten sie in der Tabelle etwas ab.

Halle überrascht den FCI dreimal vor der Pause

Bereits in der vierten Minute brachte Niklas Landgraf die Hallenser in Führung. Die FCI hatten nach einem Eckball schlicht geschlafen. Allerdings schlugen die Gäste schon in der 10. Minute durch Yannick Deichmann zurück.

Halle musste sich in der Folge einen Moment schütteln, ehe Besar Halimi nach Doppelpass mit Timur Gayret in der 16. Minute die erneute Führung besorgte. Ein Doppelpass mit Gayret brachte Halimi kurz vor der Pause auch für das 3:1 in Position, nachdem beide Teams zuvor einige gute Chancen vergeben hatten.

HFC gewinnt Abwehrschlacht

Nach der Pause zogen sich die Hausherren erwartungsgemäß etwas zurück, um den Vorsprung zu verteidigen. Ingolstadt bemühte sich zwar, das Abwehrbollwerk zu knacken, aber was sie auch versuchten: Immer war noch ein Abwehrbein dazwischen. Die beste Chance zum Anschlusstreffer hatten erneut Deichmann (76.) sowie Deniz Zeitler (90.), doch es reichte nicht mehr. So blieb es beim 1:3 - die siebte Saisonniederlage des FCI.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: Blickpunkt Sport 20.01.2024 - 17:15 Uhr