BR24 Sport Eberl sauer nach Kritik an Bayern-Defensive: "Das ist so billig"

Der FC Bayern hat in der Champions League mit 1:4 gegen den FC Barcelona verloren. Kritik gab es vor allem an der Defensivleistung der Münchner. Sportvorstand konterte diese mit einer Wutrede: "Das ist so billig, es auf die Defensive zu schieben!"

Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick hat mit seinem FC Barcelona den Offensiv-Fußball des FC Bayern entzaubert. Mit einem 1:4 im Gepäck mussten die Münchner die Rückreise antreten. Kritik gab es vor allem am Defensivverhalten - dagegen hat sich Sportvorstand Max Eberl vehement gewehrt. Einen Reporter blaffte der 51-Jährige bei dessen Verweis auf Fehlleistungen der Innenverteidiger Dayot Upamecano und Minjae Kim in den Katakomben des Olympiastadions von Barcelona sogar mit den Worten an: "Mach einen Trainerschein."

FC-Bayern-Sportvorstand Eberl stellt sich hinter Trainer Kompany

Eberl wehrte sich gegen Grundsatzkritiken, etwa am Spielstil von Trainer Vincent Kompany, der Abwehr oder der Leistung einzelner Akteure. "Das ist so billig, wenn wir Gegentore bekommen, das auf die Defensive zu schieben. Und wenn der Harry Kane ein Tor schießt, ist es nur Harry Kane. Man möchte auseinanderdividieren - und das lassen wir nicht zu."

Eberl gab den Schutzschild nach außen. "Wir verteidigen das, was wir tun und einzelne Spieler." Die Niederlage ordnete er "als Learning" ein. Der Sportvorstand ist weiter fest überzeugt vom Weg unter des neuen Coaches. "Ich sage nicht, dass wir alles richtig gemacht haben, ich rede nichts schön, wir haben verdient verloren", betonte der Sportvorstand, aber: "Wir verteidigen das, was wir tun, weil wir davon überzeugt sind."

Für Eberl ist nach der zweiten Niederlage im dritten Ligaspiel der Königsklasse klar: "Da werden wir draus lernen." Er mache sich wegen Platz 23 "keine Sorgen. Der Modus entscheidet sich erst am achten Spieltag, nicht am dritten."

