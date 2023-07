BR24 Sport DFB-Frauen sollen Fußball-Deutschland "wachküssen" Stand: 06.07.2023 18:46 Uhr

Finaler Formcheck im Frankenland: Die Generalprobe gegen Sambia soll den DFB-Frauen Schwung für die Titel-Mission bei der WM geben und die deutsche Fanseele erwärmen. Auf wen setzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg?

Padel-Tennis, Gesellschaftsspiele und Pizza, dazu der Besuch des verletzten Duos Giulia Gwinn und Linda Dallmann: Mit einem besonderen Teamabend auf dem "Homeground" in Herzogenaurach schworen sich die deutschen Fußballerinnen vor der Generalprobe auf ihre WM-Mission ein. Ein gelungener Formcheck gegen Sambia soll die Titelhoffnung nun so richtig anheizen - auch bei den Fans.

"Wir wollen ein gutes Gefühl aufsaugen", sagte Nationalspielerin Klara Bühl dem SID vor dem finalen WM-Test am Freitagabend in Fürth(20.30 Uhr/live in der ARD, im Stream und in der Audio-Livereportage): "Das Spiel ist enorm wichtig, weil wir uns einspielen können und aufgezeigt bekommen, woran wir noch arbeiten können." Denn Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann anders als beim mühsamen 2:1 gegen Vietnam zwei Wochen zuvor ihre WM-Startelf aufbieten.

"Offensives" Sambia fordert DFB-Elf

17 Tage vor dem Turnierstart gegen Marokko dient die Länderspiel-Premiere gegen den WM-Neuling zum Abschluss der Vorbereitung in Herzogenaurach als Vorgeschmack auf die Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Einen "offensiven Gegner", der "zocken" will, erwartet Voss-Tecklenburg, dazu letzte Erkenntnisse für das WM-Casting, «weil noch nicht alle Entscheidungen getroffen sind».

Ein leidenschaftlicher Auftritt vor mehr als 10.300 Fans soll zudem "die Menschen noch mal mitnehmen" - es wäre die perfekte Initialzündung für den magischen "Flow", der das DFB-Team im vergangenen Sommer bis nach Wembley ins EM-Finale getragen hatte.

Krise bei Flick-Elf und U21: "Fußballfans wachküssen"

Solch positive Schlagzeilen kann der Deutsche Fußball-Bund angesichts der tiefen Krise von Hansi Flicks Auswahl und dem jüngsten U21-EM-Debakel gut gebrauchen. "Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn unsere Frauen die deutschen Fußballfans in dem Sommer noch mal wachküssen können", ließ der Sportliche Leiter Joti Chatzialexiou wissen.

Auch wenn es bei den Frauen in diesem Jahr holprig lief und der Favoritenkreis wächst - der dritte Stern ist das Ziel des zweimaligen Weltmeisters. "Natürlich haben wir unseren Anspruch, wenn wir in ein Turnier gehen, dass wir um den Titel mitspielen wollen", lautete die Vorgabe des DFB-Funktionärs.

Welche 23 Spielerinnen diese Mission angehen, enthüllt Voss-Tecklenburg am Samstag nach abschließenden Einzelgesprächen. Die Begegnung im Sportpark Ronhof ist die letzte Chance für die Wackelkandidatinnen, man merke daher "ein gewisses Knistern in der Luft", verriet Linksverteidigerin Felicitas Rauch zur Anspannung. Vier Feldspielerinnen und eine Torhüterin werden noch gestrichen.

Aus 28 mach 23: WM-Kader am Samstag enthüllt

Ob "MVT" ein oder sogar zwei Backup-Spielerinnen für den Fall von Verletzungen nach Australien mitnimmt, verriet sie noch nicht - dafür aber, dass sie ab und an ihre Schützlinge beim Kartenspiel "Wizard Extreme" aufmischt: "Dann will die Bundestrainerin auch gewinnen."

Am kommenden Dienstag beginnt das Abenteuer Down Under mit dem Flug von Frankfurt über Dubai nach Sydney. Im Basislager in Wyong rund 90 km nördlich der Metropole bleibt genug Zeit, um den Jetlag zu verarbeiten und sich an das herbstliche Klima zu gewöhnen.

Leichte Gruppe - Top-Gegner im Achtelfinale?

In der Gruppe H ist die DFB-Auswahl mit den weiteren Gegnern Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) klarer Favorit. Doch in der K.o.-Runde könnte direkt ein Hammergegner warten: Im Achtelfinale drohen die Titelkandidaten Brasilien oder Frankreich.

WM-Test gegen Sambia: So könnte Deutschland spielen

Frohms - Kleinherne, Hendrich, Hegering, Rauch - Däbritz, Oberdorf, Magull - Huth, Popp, Bühl

