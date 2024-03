BR24 Sport DFB-Comeback geplatzt: Manuel Neuer verletzt Stand: 20.03.2024 17:30 Uhr

Manuel Neuer hat sich einen Muskelfaserriss am Adduktor zugezogen. Der Keeper fällt somit bei den Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande aus.

Von BR24Sport

Gerade erst wurde Manuel Neuer wieder zur Nummer eins im deutschen Tor erhoben, doch jetzt folgt die bittere Nachricht: Der Keeper muss verletzungsbedingt sein Comeback im EM-Jahr verschieben. Der 37-Jährige hat sich am Mittwoch einen Muskelfaserriss im linken Adduktor zugezogen, wie der DFB mitteilte. Neuer ist bereits vorzeitig aus dem Lager der DFB-Auswahl in Frankfurt abgereist.

Damit verpasst er das Länderspiel am Samstag in Lyon gegen Frankreich, in dem er nach 15 Monaten sein DFB-Comeback hatte geben sollen, und die Begegnung mit den Niederlanden am Dienstag in Frankfurt.

Neuers Stellvertreter ter Stegen kommt zum Zug

Somit dürfte erneut Neuers Stellvertreter Marc-André ter Stegen (31) zum Zuge kommen, dem Bundestrainer Julian Nagelsmann den Weltmeister von 2014 eigentlich vorziehen wollte.

Ter Stegen, seit Jahren Stammkraft beim FC Barcelona, bestritt bereits in Neuers Abwesenheit nach dessen Beinbruch acht der elf Länderspiele seit dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar. Im vergangenen November bei den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) war ter Stegen wegen einer Rückenverletzung ausgefallen. Damals stand der diesmal nicht berücksichtigte Kevin Trapp im Tor.

Quelle: BR24Sport im Radio 20.03.2024 - 18:55 Uhr