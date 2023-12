BR24 Sport Biathlon-Weltcup: Preuß kehrt nach Corona-Infektion zurück Stand: 12.12.2023 11:56 Uhr

Nach überstandener Corona-Infektion meldet sich Franziska Preuß zurück: Die Biathletin geht bei den Weltcup-Rennen im schweizerischen Lenzerheide wieder an den Start. Erstmals im Weltcup dabei ist Debütantin Johanna Puff aus Bayrischzell.

Von BR24Sport

Franziska Preuß kehrt nach ihrer Zwangspause zurück in den Weltcup. Die Biathletin will in Lenzerheide wieder einen Wettkampf bestreiten. "Mein Plan ist, dass ich am Donnerstag beim Sprint wieder am Start stehe. Klar hoffe ich, dass es mir jeden Tag körperlich noch mal etwas besser geht und ich wieder voller Energie bin", sagte die 29-jährige Bayerin.

"Rückschlag war erneut Herausforderung"

Preuß hatte die vergangenen Rennen in Hochfilzen krankheitsbedingt verpasst und verlor so in Österreich kampflos die Führung im Gesamtweltcup. Das Gelbe Trikot hatte sie sich durch einen starken Saisonstart gesichert - und das nach einer langen Leidenszeit. Die letzte Saison hatte Preuß im Januar vorzeitig abgebrochen, um sich auf diesen Winter zu konzentrieren.

"Der Rückschlag war erneut eine Herausforderung, und es ist mir schwergefallen, die Situation zu akzeptieren. Ich versuche dennoch, so gut es geht gelassen zu bleiben und will mir im Wettkampf ein gutes Gefühl erarbeiten", sagte Preuß. Nach dem Sprint stehen für Männer und Frauen im WM-Ort von 2025 in der Schweiz bis Sonntag noch Massenstarts und Verfolgungsrennen auf dem Programm.

Johanna Puff vom SC Bayrischzell gibt Weltcup-Debüt

Neu in die Mannschaft kommt erstmals Johanna Puff. Die 21-Jährige ist die bestplatzierte Deutsche im zweitklassigen IBU-Cup. "Für sie geht es bei ihrem allerersten Weltcup-Start darum, Erfahrung zu sammeln, sich mit der Umgebung vertraut zu machen und in die höchste Eventserien hineinzuschnuppern", sagte Sportdirektor Felix Bitterling.

Auch bei den Männern gibt es einen Wechsel, denn der gesundheitlich angeschlagene Roman Rees erhält eine Pause. Dafür rückt der Thüringer Philipp Horn erstmals in diesem Winter in den Kader. "Er hat tolle Leistungen in den ersten IBU-Cups der Saison gezeigt, vor allem waren seine Laufzeiten sehr stark", sagte Bitterling.

Das Programm in Lenzerheide

Das DSV-Aufgebot

Frauen

Männer

