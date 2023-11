BR24 Sport Biathlon: Preuß nach Zwangspause bereit für Comeback Stand: 23.11.2023 10:32 Uhr

Die lange Zwangspause ist beendet, die Loipe wartet: Franziska Preuß steht vor ihrer Rückkehr in den Biathlon-Weltcup. Bei den Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding hat sich die Bayerin eindrucksvoll zurückgemeldet.

Die vergangene Saison war für Franziska Preuß kurz: Wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme zog sie sich aus dem Weltcup zurück und verzichtete auf die Heim-WM in Oberhof. Bei den deutschen Meisterschaften im September auf Skirollern in ihrer Wahlheimat Ruhpolding feierte die 29-Jährige ein beeindruckendes Comeback: Preuß gewann bei ihrer Rückkehr gleich alle drei Titel in Sprint, Einzel und Verfolgung.

"Das freut mich jetzt selber auch sehr", sagte Preuß damals im Interview mit BR24Sport. "Ich war sehr angespannt. Es macht schon was mit einem, wenn man so lange raus war. Die letzten eineinhalb Jahre waren doch recht zäh, dementsprechend war das Selbstvertrauen nicht mehr wirklich da."

Preuß: "Es passt alles"

Mit den Ergebnissen aus Ruhpolding sollte es wieder da sein: "Es passt alles. Ich bin ganz zufrieden, wie ich dieses Jahr durchgekommen bin", sagte die 29-Jährige vom SC Haag vor dem Auftakt am Samstag im schwedischen Östersund. Im Oktober sei sie ein wenig gesundheitlich angeschlagen gewesen: "Aber es ist wieder alles stabil."

Dass sie die vergangene Saison vorzeitig beendet hat, sei die richtige Entscheidung gewesen - "sowohl für mich als Sportler, als auch als Mensch. Der Körper war einfach am Ende."

Routine ist wichtig

Wegen ihrer Top-Resultate bei den Deutschem Meisterschaften gilt Preuß, die mit der Staffel 2015 Gold gewann, als Hoffnung des Deutschen Skiverbandes (DSV). Denn bei den Frauen klafft nach dem Rücktritt von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick eine große Lücke. Doch für Preuß stehen zunächst andere Dinge im Vordergrund. "Ich gehe es neutral an und will in die Routine reinkommen. Erstmal soll der Körper alles mitmachen", so die Rückkehrerin.

Der Biathlon-Weltcup in Östersund

DSV-Aufgebot für Östersund

Das deutsche Männer-Aufgebot: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Roman Rees (SV Schauinsland), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg), David Zobel (SC Partenkirchen), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Das deutsche Frauen-Aufgebot: Vanessa Voigt (SV Rotterode), Hanna Kebinger (SC Partenkirchen), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald), Franziska Preuss (SC Haag), Selina Grotian (SC Mittenwald)

