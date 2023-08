BR24 Sport Basketball-Legende Nowitziki glaubt an deutschen WM-Coup Stand: 04.08.2023 16:39 Uhr

Der Würzburger Dirk Nowitzki steht wie kein Zweiter für die erfolgreichen 2000er-Jahre im deutschen Basketball. 21 Jahre nach WM-Bronze glaubt er an ein neues WM-Märchen: "Wir haben einen der besten Kader, den man sich wünschen kann."

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft startet in die heiße WM-Vorbereitung. Vom 25. August bis 10. September wird in Japan, Indonesien und auf den Philippinen ein Nachfolger des 2019er-Champions Spanien gesucht.

Prominentester Fan: Ex-Nationalspieler Dirk Nowitzki, einer der wenigen deutschen Basketballer, die sich schon einmal eine WM-Medaille umhängen durften. 2002 in den USA hatte der 2,13-Meter-Franke die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) zu Bronze geführt. Einer der größten Erfolge im deutschen Basketball.

EM-Sieg 1993 größter deutscher Erfolg

Daneben stehen im DBB-Erfolgsbuch bisher "nur" EM-Gold 1993, EM-Silber 2005 und EM-Bronze 2022. Eine Erweiterung der WM-Medaillensammlung wäre also ein echtes Highlight. Und Nowitzki traut es seinen Nachfolgern definitiv zu.

Nowitzki: "Einer der besten Kader auf dem Papier"

"Wir haben einen der besten Kader, den man sich wünschen kann. Für die WM müssten wir einen der besten Kader auf dem Papier haben", sagte Nowitzki im Rahmen einer Video-Medienrunde. War er früher oft der Alleinunterhalter im deutschen Nationalteam, ist die aktuelle Mannschaft - das zeigte bereits die EM im vergangenen Jahr - breiter, gleichmäßiger und auch stärker aufgestellt.

Vier NBA-Profis im deutschen Kader

Kapitän Dennis Schröder (Toronto Raptors), Moritz und Franz Wagner (beide (Orlando Magic) sowie Daniel Theis (Indiana Pacers) - die wichtigsten Spieler sind alle in der nordamerikanischen Profiliga NBA, der mutmaßlich stärksten Liga der Welt, im Einsatz.

Dennis Schröder - der Nowitzki 2.0?

Und speziell Kapitän Schröder hat sich in den vergangenen Jahren zum unumstrittenen Leader des Teams entwickelt, eine Art "Nowitzki 2.0". Selbst wenn Schröder einmal übers Ziel hinausschießt - im Nationalteam ist er unantastbar.

Das zeigte zuletzt eine Auseinandersetzung mit dem Würzburger Maximilian Kleber, wie einst Nowitzki bei den Dallas Mavericks im Einsatz. Kleber hatte auf die EM 2022 wegen Knieproblemen verzichtet. Schröder forderte nun vor der WM, dass Kleber niemandem aus dem erfolgreichen EM-Team den Platz wegnehmen dürfe, forderte also indirekt einen WM-Verzicht.

WM ohne Würzburger Kleber - wegen Kapitän Schröder

Im Nachhinein erklärte Schröder zwar, seine Aussagen seien in den Medien falsch wiedergegeben worden. Kleber erklärte allerdings seinen WM-Verzicht und wird nicht in Asien dabei sein - auch wenn sich Schröder mittlerweile entschuldigt hat.

Zwar gab es Vermittlungsversuche durch Bundestrainer Gordon Herbert und DBB-Vizepräsident Armin Andres, doch vergeblich - Kleber blieb hart, Herbert musste ihn aus seinem vorläufigen 18er-WM-Kader streichen. "Ein bisschen unglücklich gelaufen, ein bisschen schade", nannte Legende Nowitzki die Situation.

WM-Kader: Erst 18, dann 14, dann 12

Doch die Schröder-Kleber-Debatte ist abgehakt, Herbert muss sich aufs Sportliche konzentrieren. Zwölf Spieler werden am Ende aus dem 18er-Kader übrig bleiben, bei einem Test-Länderspiel am Samstagabend in Bonn (18.00 Uhr gegen Schweden) werden noch alle dabei sein, beim zweiten Test gegen Kanada am kommenden Mittwoch in Berlin sollen es schon nur noch 14 sein.

"Wir haben uns manchmal zu lange Zeit gelassen, das Team auszuwählen", sagte Herbert über den diesmal doch recht zackigen Streichprozess. Weitere Testspiel-Gegner sind danach Griechenland und WM-Topfavorit USA.

Bundestrainer Herbert: Kein Kommentar zu Kleber

Und Kleber? Der kanadische Cheftrainer der DBB-Auswahl wollte und will zur Personalie Maximilian Kleber auch weiterhin nichts sagen. "Maxi ist nicht hier", sagte er am Rande eines Medientrainings knapp.

Störfeuer sollen jetzt, wo es in die heiße Phase der WM-Vorbereitung geht, so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Stattdessen Konzentration auf die WM.

"Wir haben eine großartige Truppe - das ist ein herausragendes Team mit noch besseren Menschen. Es ist eine Ehre für mich, dieses Team coachen dürfen", sagt Herbert über die Mannschaft, die zum zweiten Mal in der DBB-Geschichte eine WM-Medaille holen soll.

Nowitzki: "Müssen uns vor keinem verstecken"

Oder wie es Dirk Nowitzki ausdrückt: "Viertelfinale bei einer WM ist immer toll, dann muss man schauen. Dann muss man auch ein bisschen Glück haben. Mit dem Kader müssen wir uns vor keinem verstecken. Ich hoffe, dass die Jungs eine tolle WM spielen."

In der Vorrunde gegen Mitfavorit Australien

Der Weltranglisten-Elfte Deutschland spielt die Vorrunde im japanischen Okinawa, Vorrundengegner sind Japan (25. August, Weltranglisten-36.), Finnland (29. August, 24.) und Australien (27. August, Dritter). Der Gruppenerste- und zweite ziehen in die K.o.-Runde ein, die mit dem Viertelfinale beginnt.

