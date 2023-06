Baskets statt Brose Bamberger Basketballer mit neuem Namen Stand: 29.06.2023 13:51 Uhr

Die Basketballer von "Brose Bamberg" bekommen zum 1. Juli einen neuen Namen und ein neues Logo - dann treten sie als Bamberg Baskets an. Es ist in dieser Woche nicht die einzige Veränderung bei Oberfrankens aktuell einzigem Basketball-Bundesligisten.

Von Lasse Berger, BR24Sport

Neues Logo, neuer Name in der Basketball-Bundesliga: Bamberg Baskets heißt Oberfrankens aktuell einziger Bundesligist ab dem 1. Juli. Damit geht der neunmalige deutsche Meister und Bundesliga-Klub aus Bamberg nach sieben Jahren mit einem neuen Namen und einem modernisierten Logo in die Saison 2023/2024. Der einstige finanzielle Förderer und Gesellschafter Brose verschwindet dagegen aus dem Klubnamen der Bamberg Baskets.

Das Logo wurde modernisiert, ohne jedoch den markanten Ball und damit den Wiedererkennungsfaktor zu verändern. Die Vereinsfarben bleiben unverändert rot und weiß. Anfang des Jahres hatte Brose-Unternehmenschef Michael Stoschek bekanntgegeben, die Anteile als Alleingesellschafter an dem Basketballverein zu verkaufen. In der Folge war auch die Bundesliga-Saison für die Oberfranken enttäuschend verlaufen - mit Rang zehn und verpassten Play-offs.

Umbenennung wurde im Zuge des Anteilsverkaufs von Brose nötig

Die Umbenennung wurde nötig, da die Brose Gruppe – zusätzlich zum Verkauf der Gesellschaftsanteile – auch die Namensrechte freigegeben hatte, um der Bamberger Basketball GmbH die Möglichkeit zu geben, einen neuen Namenssponsor zu finden. So lange dieser Prozess läuft, ist vertraglich festgeschrieben, dass die Brose Gruppe als Hauptsponsor den Teamnamen bestimmt.

"Da es bereits genug Veränderungen im Club gab, müssen Name und Logo Kontinuität aufweisen", sagte Michael Stoschek, Vorsitzender der Brose-Gesellschafterversammlung, in einer Klubmitteilung. "Aus diesem Grund habe ich mich für den Namen 'Bamberg Baskets' entschieden, da zum einen die Stadt im Mittelpunkt steht, zum anderen unsere Sportart klar benannt wird."

Es ist nicht die einzige Veränderung für die Baskets in dieser Woche. Jüngst wurde auch bekannt, dass der Kapitän Christian Sengfelder überraschend seinen Vertrag aufgelöst hat. Zudem haben die Bamberger die Verpflichtungen von Malik Johnson und Filip Stanic bekanntgegeben.

Quelle: Regionalnachrichten Franken 29.06.2023 - 13:30 Uhr