ATP-Turnier in München: Erstrunden-Aus für Struff Stand: 18.04.2023 20:06 Uhr

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in München überraschend in der ersten Runde gescheitert. Zuvor hatte sich Oscar Otte in zwei Sätzen gegen die Nummer 30 der Weltrangliste, den Argentinier Sebastian Baez, durchgesetzt.

Jan-Lennard Struff ist seiner Favoritenrolle im Erstrundenmatch gegen den US-Schweizer Alexander Ritschard nicht gerecht geworden. Der Warsteiner - im vergangenen Jahr noch Finalteilnehmer - verlor seine Partie gegen den in der Weltrangliste deutlich schlechter platzierten Ritschard glatt in zwei Sätzen.

Beim 5:7, 5:7 strahlte der Qualifikant mehr Ruhe aus und war konstanter in seinen Schlägen. Nach dem Gewinn des ersten Satzes hatte Ritschard schon beim Stand von 5:4 im zweiten Satz den ersten Matchball - den konnte der Deutsche noch abwehren. Wenig später besiegelte dann allerdings ein Fehler Struffs die vermeidbare Niederlage.

Genervter Struff: "Dumme Fehler gemacht"

"Ich habe einfach meine Chancen nicht genutzt, habe nur einen von neun Breakbällen genutzt", haderte Struff nach der Partie am BR-Mikrofon mit seiner eigenen Leistung. "Ich habe viele schlechte und dumme Entscheidungen getroffen." Ritschard habe es gut gemacht, er selbst habe einfach nicht gut genug gespielt: "Das tut doppelt weh, weil es das erste Turnier wieder in Deutschland für mich ist. Das geht mir auf die Nerven, egal was ich letzte Woche gemacht habe" (Viertelfinale beim ATP-Masters in Monte Carlo, d. Red.).

Oscar Otte: Starkes Aufschlagspiel als Schlüssel zum Sieg

Zuvor hatte Oscar Otte sein erstes Match in München dank einer starken Leistung gewonnen. Gegen den favorisierten Argentinier Sebastian Baez setzte sich der Vorjahres-Halbfinalist in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5 durch.

Im ersten Satz war Otte schnell in Führung, konnte dem Argentinier ein Break abnehmen und den Vorsprung halten. Der 29-Jährige konnte sein Aufschlagspiel gut aufziehen und mit starken Schlägen an die Grundlinie Baez und das Match kontrollieren.

Im zweiten Satz kam Baez dann deutlich besser in das Spiel - und Otte leistete sich immer wieder leichte Fehler, die ihn zwar kein Break kosteten, aber dennoch an den Rand eines Satzverlustes brachten. Beim Stand von 4:5 schlug Otte gleich zwei Doppelfehler in Folge und Baez hatte anschließend einen Satzball. Doch Otte behielt die Nerven und glich zum 5:5 aus.

Das Publikum im Rücken, den Turniersieg im Blick

Bei diesem Stand war es Baez, der sich plötzlich Fehler nach Fehler leistete und Otte so das erste Break im zweiten Satz ermöglichte. So servierte Otte zum Matchgewinn. Und das ließ er sich nicht mehr nehmen: Vier starke Aufschläge, vier Punkte - Der Einzug in das Achtelfinale war perfekt.

Die Schlüssel zum Erfolg laut Otte: "Ich hatte das Publikum im Rücken, das Aufschlagspiel habe ich gut durchgebracht", sagte der Kölner im Interview mit dem Bayerischen Fernsehen. Die Ziele für Otte sind nun klar: "Natürlich am liebsten ins Finale und das Turnier gewinnen - aber erstmal möchte ich von Match zu Match denken." In seinem nächsten Match wartet der Italiener Flavio Cobolli, der sich am Montag souverän gegen den Australier Jordan Thompson durchgesetzt hatte.

Max Rehberg verliert enges Match gegen Fucsovics

Die deutsche Nachwuchshoffnung Max Rehberg hat sein Erstrunden-Duell gegen den Ungarn Márton Fucsovics knapp verloren (6:4, 6:7, 3:6). Der 19-Jähriger, der mit einer Wildcard in das Turnier gestartet war, hatte die Nummer 76 der Welt am Rande einer Niederlage, nachdem er den ersten Satz gewinnen konnte und im zweiten Satz Fucsovics in den Tiebreak zwang. Dort konnte sich der 31-Jährige mit 8:6 durchsetzen. Im entscheidenden dritten Satz war Rehberg nach einem abgegebenen Break chancenlos.

Quelle: BR24 18.04.2023 - 18:30 Uhr