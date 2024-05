BR24 Sport Ab 21 Uhr: CL - Real Madrid - FC Bayern in der Livereportage Stand: 08.05.2024 20:10 Uhr

Es ist die Stunde der Wahrheit für den FC Bayern München: Im Halbfinalrückspiel der Champions League bei Real Madrid spielen die Münchner um den Einzug ins Finale in Wembley. BR24Sport überträgt die Partie ab 21 Uhr in der Radioreportage.

Von BR24Sport

Nach der 1:3-Niederlage im Bundesliga-Topspiel beim VfB Stuttgart richtete der FC Bayern München den Fokus sofort auf das Halbfinalrückspiel in der Champions League. Im Estadio Santiago Bernabeu hat der deutsche Rekordmeister die letzte Chance, in dieser Saison doch noch einen Titel zu gewinnen.

Ausgangsposition kann nicht klarer sein: Ein Sieg muss her

Durch das 2:2 im Hinspiel ist klar: Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss bei den Königlichen gewinnen - in 90 oder 120 Minuten, zur Not auch nach Elfmeterschießen. Die Verantwortlichen verbreiten trotz der eher überschaubaren Leistung in Stuttgart und der andauernden Verletztenmisere Optimismus.

"Das Selbstvertrauen ist ungebrochen", sagte Sportvorstand Max Eberl in Stuttgart. Schon vor dem Viertelfinale gegen den FC Arsenal habe man trotz eines blamablen 2:3 zuvor in der Liga in Heidenheim gezeigt, so Eberl, "dass wir sehr, sehr schnell umschalten können. Die Jungs haben Qualität, das wird keine Auswirkung auf das Spiel am Mittwoch haben."

De Ligt und Pavlovic in der Startelf

Kapitän Manuel Neuer sprach von einem "Finale für uns, das wir gewinnen wollen". Und, so fügte Deutschlands Nationaltorhüter selbstbewusst an, man sei "ganz klar in der Lage, dieses Spiel für uns zu entscheiden".

Allerdings plagen die Bayern neue Personalsorgen. Neben Kingsley Coman fehlt Raphael Guerreiro, der in Stuttgart schon nach 17 Minuten mit einer Knöchelverletzung ausgewechselt werden musste. Eric Dier erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Engländer wird aber auflaufen. Auch Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der im Hinspiel von Min-jae Kim ersetzt worden war, ist in Madrid von Beginn an auf dem Platz. Der erst 20-jährige Aleksandar Pavlovic ersetzt Leon Goretzka, Serge Gnabry beginnt anstelle von Thomas Müller.

Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Kimmich, Dier, de Ligt, Mazraoui - Pavlovic, Laimer - Sané, Musiala, Gnabry - Kane. - Trainer: Tuchel

Real Madrid: Lunin - Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy - Tchouameni, Kroos - Valverde, Bellingham, Rodrygo - Vinicius. - Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Quelle: BR24Sport im Radio 08.05.2024 - 21:00 Uhr