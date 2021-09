Odd Christian Eiking

Vorn dank einer Massenflucht

Bernal ist auch bei dieser Vuelta. Er gesteht, dass es nicht einfach sei, den Wikinger Eiking aus dem Roten Trikot zu fahren. „ Er trägt es, weil er stark ist und sehr solide fährt “, meinte Bernal. Eiking verdankt seine Führungsposition ursprünglich zwar nur einem erfolgreichen Ausreißversuch. Auf der 10. Etappe fuhr eine 31 Mann starke Fluchtgruppe über elf Minuten Vorsprung heraus. Danach hielt er aber wacker mit, wenn Top-Favoriten wie Primoz Roglic oder Miguel Angel Lopez attackierten.

Die härtesten Prüfungen stehen dem Überraschungsmann aber mit dem Lagos de Covadonga am Mittwoch und dem Alto d`El Gamoniteiro am Donnerstag noch bevor. Den Covadonga immerhin kennt Eiking. Vor fünf Jahren fuhr er ihn bei seiner ersten Grand Tour überhaupt. „ Ich erinnere mich gut an ihn. Ein harter Brocken, vorher müssen wir jetzt auch gleich zwei Mal über die Collada Llomena. Es wird ein sehr schwieriger Tag “, blickte er voraus. Die Collada Llomena weist Maximalsteigungen von 14 Prozent, der Covadonga gar von 20 Prozent auf.

Den finalen Berg am nächsten Tag, den Alto d‘ El Gamoniteiro, kennt noch niemand vom Wettkampf her. Der knapp 15 km lange Anstieg ist zum ersten Mal im Vuelta-Programm. Er gilt als neuer ikonischer Berg des Radsports, in einer Liga mit dem Zoncolan in Italien und dem Tourmalet in Frankreich. „ An beiden Tagen kann ich, wenn es schlecht läuft, sicher jeweils 10 Minuten verlieren. Aber freiwillig werde ich das Trikot auch nicht hergeben “, meinte Eiking.

Biereskapade bei der Vuelta 2017

Eines wird ihm dieser Tage sicher nicht passieren: Wegen des Genusses von zu viel Bier vom Rennen ausgeschlossen zu werden. Das passierte ihm bei seiner zweiten Vuelta im Jahr 2017. FDJ-Teamchef Marc Madiot nahm damals selbst den Norweger aus dem Rennen. „ Es waren sicher mehr als nur zwei Bier “, meinte der Franzose. Eiking sah sich damals als Sündenbock behandelt. „ Wir hatten zuvor im Team Wein getrunken. Dann sind wir noch an eine Bar für ein paar Bier gegangen. Das war nicht das erste Mal. Wir sind dann auch etwas später als elf Uhr ins Hotel gekommen. Ich hatte keinen Vertrag fürs nächste Jahr. An mir hat man ein Exempel statuiert “, erklärte er die Situation.

In diesem Jahr bewahrt ihn die Hygieneblase der Vuelta davor, in einer der wieder geöffneten Bars in Spanien einzukehren. Manch ein auf Disziplin versessener Teamchef könnte daran auch in der Zukunft, ganz ohne Covid 19, Gefallen finden.

Eiking der neue Pereiro?

Aktuell will Odd Christian Eiking vor allem durch Leistung überzeugen. Vor Augen hat er auch das Beispiel des Oscar Pereiro. Der fuhr 2006 dank einer Massenflucht ins Gelbe Trikot der Tour de France. Der Spanier allerdings wurde erst nachträglich zum Tour-Sieger erklärt, weil der auf den Champs Elysees noch zum Sieger gekrönte US-Amerikaner Floyd Landis neben Bier und Whisky - was er zugab - noch mehr Testosteron als von den Antidopingregeln erlaubt im Körper hatte. Aber Doping ist gerade gar kein Thema im Radsport - trotz der vom Portal Procyclingstats errechneten höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit von World-Tour-Rennen in einer Saison seit dem Jahr 2008.

Stand: 01.09.2021, 09:33