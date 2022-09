Spanienrundfahrt Vuelta Nächster Schritt für Radsport-Talent Brenner Stand: 05.09.2022 14:10 Uhr

Deutschlands größtes Rundfahrt-Talent Marco Brenner macht bei der Spanienrundfahrt Vuelta auf sich aufmerksam.

Von Tom Mustroph

Drei Mal Fluchtgruppe, einmal Erkältung, einmal Geburtstag – so schaut die bisherige Bilanz des Grand-Tour-Debütanten Marco Brenner aus. Der seit wenigen Tagen 20-Jährige gilt als einer der hoffnungsvollsten Rundfahrer in Deutschland. Seinem ersten Auftritt bei einer dreiwöchigen Rundfahrt kommt daher größere Bedeutung zu.

Nach zwei Wochen lässt sich konstatieren: Brenner gefällt die Dauerbelastung gut und er schlägt sich wacker. Drei Mal schaffte er es in die Fluchtgruppe des Tages, wurde auf der 12. Etappe sogar Tagesfünfter.

Große Namen wie Olympiasieger Richard Carapaz und der aktuelle Vuelta-Bergkönig Jay Vine waren in der Gruppe. "Das hat mir richtig Selbstvertrauen gegeben, da so lange noch vorn dabei zu sein. Das war ein megagutes Gefühl" , sagt er der Sportschau.

Clever fahren dank Degenkolb

Auch Zimmerkollege John Degenkolb ist angetan von den Leistungen Brenners. "Er macht das sehr gut und verkauft sich gut bei dieser Vuelta" , sagt der Routinier der Sportschau. Er kümmert sich ganz besonders um den Youngster. "Wir sprechen viel darüber, wie man sich bei einem solchen Rennen verhält, wie man vor allem Körner spart" , so Degenkolb. "Es macht mir Spaß, ihn zu unterstützen, weil ich sehe, wie motiviert er ist."

Dass Brenner nicht an jedem Tag bei dieser Vuelta von den Kameras eingefangen wird und ganz vorn in den Ergebnislisten auftaucht, hat einerseits mit Teamtaktik und andererseits mit dem behutsamen Aufbau zu tun. "Wir wollten nicht, dass er gleich alle Körner am Anfang einer großen Rundfahrt verbrennt" , erklärt Degenkolb. Erst auf Etappe 6 im Baskenland schnupperte Brenner erstmals Luft von vorn in einer Fluchtgruppe. Damals machten Beschleunigungen der Favoriten die Hoffnungen der Ausreißer zunichte.

Hinzu kommt: Brenner muss sich neben seinen eigenen Lernprozessen auch um den Anführer von Team DSM, den knapp drei Jahre älteren Niederländer Thymen Arensman, kümmern. Der ist unter den Top 10 im Gesamtklassement. Er holte aus einer Ausreißergruppe heraus am Sonntag auch den Tagessieg – und nahm so viel Druck vom niederländischen Rennstall.

Gute Zukunftsaussichten

Von Jungtalent Brenner hält auch Arensman eine ganze Menge. Bereits im Höhentrainingslager sah der Niederländer die Fähigkeiten seines jungen Teamkollegen aufblitzen. Und jetzt bemerkt er mit Freude, wie Degenkolb den Youngster unter seine Fittiche nimmt. "Es ist schön zu sehen, wie die beiden Deutschen sich helfen" , so Arensman.

Druck von den anderen Jungtalenten

Natürlich muss man Brenners Leistungen auch einordnen. Der nur zwei Jahre ältere Remco Evenepoel führt die Spanienrundfahrt an. Zwar flacht seine Formkurve etwas ab. Er behauptet sich aber bei seiner erst zweiten Grand Tour weiter vor dem Dreifachsieger Primoz Roglic. Gemeinsam mit Brenner feiern mit dem 21-jährigen Spanier Carlos Rodriguez und dem noch 19-jährigen Juan Ayuso zwei weitere Großtalente aus seiner Altersklasse bei dieser Spanienrundfahrt ihr Grand-Tour-Debüt.

Ayuso ist derzeit Gesamt-Vierter, Rodriguez Fünfter. Brenner weiß, dass diese Fahrer in ihrer Entwicklung schon einen Schritt weiter sind. "Bei mir ist es so, dass ich immer mal wieder einen Tag habe, an dem ich mein Potenzial zeige. Aber die Konstanz ist noch nicht ganz da" , gibt er offen zu.

Dieser reflektierte Umgang wird auch in Zukunft wichtig sein. Denn es geht auch darum, sich von Gleichaltrigen, die schon stärker auftrumpfen, nicht beeindrucken zu lassen. Und es bedeutet ebenfalls, weiter den Druck auszuhalten, als aktuell Deutschlands größtes Rundfahrt-Talent zu gelten.

Neue Akzente für die dritte Woche

Brenner scheint all das nicht zu belasten. "Ich freue mich schon auf die dritte Woche," sagt er. Und auch Road Captain Degenkolb erwartet noch einiges von Brenner. "Er ist in einer guten Vefassung und ich glaube, dass er auch in der dritten Woche noch einige Akzente setzen wird."

Marco Brenner ist dabei, einen weiteren Entwicklungsschritt in seiner noch sehr jungen und viel versprechenden Karriere zu vollziehen.