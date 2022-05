Weltcup der Mountainbiker in Albstadt

Video: Rennfahrerin Sophia Flörsch: "Mein großes Ziel ist die Formel 1"

Morgenmagazin. . 01:23 Min. . Das Erste.

Die Münchnerin Sophia Flörsch ist Deutschlands schnellste Rennfahrerin. In Zukunft will sie sich auch in der Formel 1 durchsetzen und das Thema "Frauen im Motorsport" vorantreiben. | video