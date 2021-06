Der 26-Jährige vom Team Alpecin Fenix setzte sich am Sonntag (27.06.2021) nach 183,5 Kilometern zwischen Perros-Guirec und Mûr-de-Bretagne mit sechs Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und dem Vorjahreszweiten Primoz Roglic (beide Slowenien/Jumbo-Visma) durch.

Auftaktsieger Julian Alaphilippe (Frankreich/Deceuninck-Quick Step) kam auf Platz fünf und verlor damit die Gesamtführung.

Buchmann stark

Bester Deutscher war Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), der eine starke Leistung bot und als 22. zeitgleich mit Alaphilippe ins Ziel kam. Von den großen Favoriten auf den Gesamtsieg verlor der Brite Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) als 28. (+0:23 Minuten) Zeit.

An den Großvater gedacht

Van der Poel war auf dem gut zwei Kilometer langen Schlussanstieg mit durchschnittlich 6,9 Prozent Steigung im "Alpe d'Huez der Bretagne" nicht zu stoppen. Am Vortag hatte er beim Finale furioso noch gegen Alaphilippe das Nachsehen. "Ich habe ein bisschen gepokert. Schon bei meinem ersten Antritt habe ich alles gegeben, denn ich brauchte für das Gelbe Trikot die Bonussekunden. Ich wusste, das ist meine letzte Chance auf Gelb" , sagte van der Poel, der nun acht Sekunden vor Alaphilippe und 13 Sekunden vor Pogacar liegt. "Ich habe an meinen Großvater gedacht" , fügte der Cross-Weltmeister hinzu. Er ist der Enkel des legendären Tour-Helden Raymond Poulidor. Acht Mal hatte es Poulidor in Paris auf das Treppchen geschafft, aber nie konnte er die Rundfahrt gewinnen.

"Sprachlos und überglücklich"

Auch die Ehre, das Gelbe Trikot tragen zu dürfen, war seinem in Frankreich überaus beliebten und vor zwei Jahren verstorbenen Großvater nie zuteil geworden. Der in Belgien geborene Niederländer van der Poel brauchte für das Kunststück dagegen nur zwei Tage. "Ich bin ziemlich sprachlos und überglücklich" , sagte der Tour-Debütant: "Man kann von so einem Szenario träumen. Es zu verwirklichen, ist aber ziemlich unglaublich."

Nach der von zwei Massenstürzen überschatteten ersten Etappe kam das Feld am Sonntag Feld halbwegs sicher ins Ziel, was auch daran lag, dass die Mûr-de-Bretagne bereits 15 Kilometer vor dem Ziel das erste Mal passiert werden musste und das Feld dabei auseinanderriss. Bereits bei der ersten Überquerung kam es zum Duell der Stars, schließlich ging es um Bonussekunden. Van der Poel holte sich acht Sekunden vor Pogacar und Roglic. Im Finale schlug dann erneut die Stunde von van der Poel, seiner Attacke konnte niemand folgen. Am Montag kommen die schnellsten Fahrer im Feld auf ihre Kosten. Die 182,7 Kilometer lange dritte Etappe von Lorient nach Pontivy wird höchstwahrscheinlich in einem Massensprint entschieden.

dpa/sid/red | Stand: 27.06.2021, 18:08