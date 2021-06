Stürze bei der Tour de France - Verheerendes Bild

Zeeman forderte ebenso wie viele Fahrer eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Sicherheit im Radsport. "Alle Beteiligten müssen sich zusammensetzen und einander zuhören", sagte der Niederländer am Start der 4. Etappe in Redon.

Ein solcher Dialog von Fahrern, Teams, Rennveranstaltern und Weltverband UCI scheint jedoch ein frommer Wunsch zu bleiben. Stattdessen gab es nach der von Stürzen überschatteten 3. Etappe ersteinmal gegenseitige Schuldzuweisungen: UCI -Präsident David Lappartient, in dessen Geburtsort Pontivy die umstittene Zielankunft der 3. Etappe lag, erklärte, die Stürze seien nicht der Streckenführung geschuldet gewesen, sondern die "Unaufmerksamkeit" der Fahrer und die "Nervosität" im Feld.

Suche nach geeigneten Strecken wird schwieriger

Auch der Streckenchef der Tour de France, Thierry Gouvenou, wies die Kritik zurück. " Es ist immer einfach zu sagen, dass es gefährlich ist, aber man muss erkennen, dass es immer schwieriger wird, Zielorte zu finden" , sagte Gouvenou der französischen Sportzeitung L'Equipe.

Tatsächlich ist es für die Streckendesigner schwieriger geworden, geeignete Wege zu finden. In Ortschaften und Städten stellen Verkehrsinseln, Temposchwellen und Kreisverkehre, die den Autoverkehr entschleunigen sollen, Hindernisse dar, die für ein Radrennen störend sind.

Doch in Pontivy waren es vor allem die engen Straßen und eine Abfahrt wenige Kilometer vor dem Ziel die für Unmut sorgten. "Viel zu wenig Platz für alle Fahrer, die vorne sein wollen" , bemängelte der deutsche Sprinter Max Walscheid. "180 Fahrer wollen dort fahren, wo nur für zwanzig Platz ist. Und mit einer solchen Streckenführung verschärft sich das Problem noch."

Es habe sicher auch andere Wege nach Pontivy gegeben vermutete auch Radprofi Roger Kluge, dessen australischer Teamkollege Caleb Ewan zwar unbeschadet bist zum Sprint kam, dort aber 150 Meter vor dem Ziel schwer stürzte und sich das Schlüsselbein brach.

Radprofis finden keine gemeinsame Stimme

Fahrer und Teams fordern seit längerem eine unabhängige Instanz, die die Strecken im Vorfeld prüft und gegebenenfalls Änderungen vorschlägt - am besten besetzt mit ehemaligen Radprofis. Tourveranstalter ASO verweist darauf, dass Streckenchef Thierry Gouvenou selbst ein ehemaliger Radprofi ist, und ihr die Sicherheit der Fahrer natürlich am Herzen liege.

"Wir Fahrer sind das schwächste Glied in der Kette" , sagt Rick Zabel. Aber der Versuch, die Kräfte zu bündeln und mit einer Stimme zu sprechen, scheitert bislang jedoch. Die offizielle Fahrervertretung CPA, ist vielen Radprofis zu eng mit der UCI verbandelt. Die Gründung einer eigenen Riders Union, die sich im März konstituierte, könnte ein Schritt in diese Richtung sein, bleibt bislang aber noch ohne Wirkung.