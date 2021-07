Mont Ventoux: Doppelter Aufstieg über einen Mythos

Deshalb fängt man vielleicht besser am Anfang an. Mit Adolphe Benoit aus Marseille, der der Erste war, der den Mont Ventoux mit dem Rad bezwang - im Jahr 1900, nachdem die Straße von Bedoin hinauf zum Gipfel fertiggestellt war.

Benoit fordert nach seiner Pionierfahrt andere Fahrer auf, es ihm gleich zu tun. 1903 folgt Paul Vievié aus Saint-Etienne, und mit ihm fährt auch die erste Frau hinauf auf den 1910 Meter hohen Berg: Marthe Hesse.

Seitdem ist der "Riese der Provence", der "kahle Berg", der "Wächter der Provence" - wie der Ventoux auch genannt wird - Teil des Radsports. Als einen " gruseligen Bastard in einem schönen Land und Wahnsinn für die Fahrer" bezeichnete der belgische Schriftsteller Jos Vandeloo den Ventoux. Kein Wunder also, dass auch die Tour de France hier regelmäßig vorbeischaut.

Zum 17. Mal im Programm der Tour de France

Am 22. Juli 1951 stand der Berg das erste Mal auf dem Programm der Tour. Das Peloton nahm damals den Weg über die Nordseite. Der Franzose Lucien Lazaridés war als erster Fahrer oben, aber die Etappe, die in Avignon endete, gewann sein Landsmann Luison Bobet, der dann später zwischen 1955 und 1957 drei Mal das Gelbe Trikot gewann.

Am Mittwoch (07.07.21) kommt die Tour de France zum 17. Mal zum Mont Ventoux. Neun Mal lag das Ziel auf dem Gipfel nahe dem berühmten weißen Telekommunikations-Turm mit der rot-weiß gestreiften Raketenspitze. Zwei Mal führte ein Zeitfahren hinauf. Eine zehnte Ankunft dort verhinderte 2016 der Wind, der für den Ventoux so prägend ist.

Froome joggt im Gelben Trikot

Damals herrschte ein schwerer Sturm auf dem Gipfel, weshalb das Ziel hinunter ans Chalet Reynard auf 1.417 Metern Höhe verlegt werden. Die Etappe gewann der Belgier Thomas De Gendt, aber in Erinnerung behalten hat die Welt jene Bilder von Christopher Froome, wie er im Gelben Trikot den Berg hinaufläuft.

Der Australier Richie Porte, dicht gefolgt von Froome, war auf ein Begleitmotorrad aufgefahren, das abrupt bremsen musste, weil sich die Zuschauer entlang der verkürzten Strecke dicht an dicht drängten und nur eine schmale Gasse für die Fahrer ließen.

Froomes Fahrrad ging dabei kaputt und ein Ersatzrad war wegen des Durcheinanders nicht so schnell aufzutreiben. "Es war das pure Chaos und sicher einer der verrücktesten Momente in meine Karriere" , erinnert sich der viermalige Toursieger Froome. Die Geschichte, wie er den Berg hinaufjoggt gehört längst zur Legende der Tour de France und reiht sich ein in all die Dramen, die sich am Mont Ventoux im Laufe der Jahrzehnte abgespielt haben.

Zusammenbrüche und Simpsons Tod

Schon 1955 brach der Franzose Jean Malléjac am Anstieg zusammen. Die Umstände waren ähnlich wie bei Simpson zwölf Jahre später - es herrschte große Hitze. Und angeblich waren auch damals schon Amphetamine im Spiel. Auch Richard Van Genechten fiel an jenem Tag vom Rad und musste wegen Atemnot ins Krankenhaus gebracht werden.

Womit man dann schließlich doch bei Tom Simpson gelandet ist, dem ersten "Doping-Toten" der Tour de France, dessen Geschichte schon so oft erzählt worden ist. An seinem Denkmal werden die Fahrer in diesem Jahr gleich zwei Mal vorbeikommen.