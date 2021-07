Jonas Vingegaard - Vom Fischmarkt aufs Tour-Podium?

Tourfinale in den Pyrenäen

Am Wochenende erreicht das Peloton für das Tourfinale in der dritten Woche nun wieder bergiges Terrain. Am Samstag geht es bereits in die Pyrenäen, die beiden entscheidenden Etappen dort stehen am Mittwoch und Donnerstag an. Dann stehen Berge wie der der Col de Peyresourde und der Tourmalet auf dem Programm. Beide Etappen enden mit einem Schlussanstieg.

Nach Lage der Dinge wird Tadej Pogacar sein Gelbes Trikot dort verteidigen. Der Slowene sitzt mit komfortablen Vorsprung von mehr als fünf Minuten an der Spitze des Klassements. Und bisher hat ihn im Hochgebirge niemand wirklich in Bedrängnis bringen können.

"Eine Inspriration für die anderen"

Der einzige, der zumindest einen kleinen Riss in Pogacars Rüstung der Unantastbarkeit entdeckt hat, ist Vingegaard. Der 24 Jahre alte Däne war am Mont Ventoux in der Lage, den Vorjahressieger mit eine Attacke abzuschütteln und eine Lücke zu reißen, die auf dem Gipfel allerdings nicht groß genug war, so dass Pogacar gemeinsam mit Rigoberto Uran und Richard Carapaz in der Abfahrt wieder aufschließen konnte.