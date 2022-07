Tourreporter Ineos-Grenadiers bei der Tour Die einst Gejagten sind jetzt die Jäger Stand: 11.07.2022 17:16 Uhr

Das Team Ineos-Grenadiers hat drei Fahrer unter den Top Ten der Gesamtwertung der Tour de France. Das eröffnet taktische Möglichkeiten für das einst so dominante Team.

Von Michael Ostermann, Morzine

Die Sache ist streng geheim und nur einem sehr kleinen Kreis bekannt. Außenstehende begeben sich sogar in Lebensgefahr, sollten sie an die brisanten Informationen kommen.

"Wenn ich es Ihnen verraten würde, müsste ich Sie danach töten" , hat der britische Radprofi Thomas Pidcock einem Journalisten des Internetportals cyclingnews.com erklärt. Dieser hatte naiv danach gefragt, mit welcher Taktik das Team Ineos-Grenadiers in die anstehenden Alpenetappen bei der Tour de France gehen wird.

Wer stoppt Pogacar?

Das Peloton legte am Montag (11.07.2022) einen Ruhetag ein. Aber die drängendste Frage beschäftigte den Tourtross natürlich auch an diesem sonnigen Tag, an dem sich die Radprofis ein wenig Erholung von den Strapazen der ersten neun Etappen gönnen konnten: Wer stoppt Tadej Pogacar?

Der Slowene trägt seit dem Ende der sechsten Etappe in Longwy das Gelbe Trikot. Und seitdem wird gerätselt, was passieren muss, damit Pogacars dritter Toursieg in Folge noch verhindert werden kann. Oder ihm der Weg dorthin zumindest erschwert wird. Und wenn man dem 23 Jahre alten Wunderkind nicht einen Sturz, einen positiven Corona-Test oder ein sonstiges Missgeschick an den Hals wünscht, dann fällt der Blick eben recht schnell auch auf die britische Équipe, die aus ihren Plänen ein solches Geheimnis macht.

Thomas, Yates und Pidcock in den Top Ten

Ineos-Grenadiers befindet sich vor den anstehenden schweren Prüfungen in den Alpen in einer recht guten Position. Drei Fahrer, darunter Pidcock, liegen im Gesamtklassement unter den ersten zehn. Geraint Thomas, der Toursieger von 2018, hat als Dritter 1'17 Minuten Rückstand auf Pogacar, Adam Yates liegt als Vierter auch nur 1'25 Minuten zurück und Pidcock (+ 1'46 Min.) ist Siebter. Das eröffnet taktisch einige Möglichkeiten, deswegen die Geheimnistuerei.

Die Ausgangslage hätte sogar noch besser sein können, wäre der Kolumbianer Daniel Martinéz nicht auf der 9. Etappe am Anstieg zum Pas de Morgins kapital eingebrochen, was ihn mehr als eine Viertelstunde Zeit und alle Chancen auf eine vordere Platzierung im Gesamtklassement kostete. "Ich denke, wir sind immer noch in einer ganz annehmbaren Situation" , meint der stellvertretende Teamchef Rod Ellingworth.

Schon vor dem Start der Tour de France haben sie bei Ineos-Grenadiers erklärt, dass sie Pogacar nur als Kollektiv gefährlich werden können. Einen herausragenden Einzelkönner, der den Slowenen im direkten Duell herausfordern kann, haben sie nicht im Kader. Der Kolumbianer Egan Bernal, der 2019 die Tour gewann und von dem viele hofften, dass er sich in diesem Jahr mit Pogacar auf den französischen Straßen messen würde, befindet sich nach seinem kapitalen Trainingsunfall im Januar noch immer in der Phase der Rehabilitation.

Jahrelange Dominanz und " marginal gains "

Und so ist das Team bei der Tour de France wie schon im Vorjahr in der Rolle des Jägers. In den Jahren zuvor hatte man im Peloton der Tour jahrelang darüber gerätselt, wie die britische Mannschaft gestoppt werden könne. Nachdem Bradley Wiggins 2012 für das damals noch unter dem Namen Sky radelnde Team den ersten Toursieg geholt hatte, dominierte die Équipe die Frankreich-Rundfahrt über viele Jahre. Bis 2019 stellte die Manschaft noch sechs Mal den Gesamsieger der Tour.

Die Dominanz von Sky und später Ineos-Grenadiers erklärten die Macher des Teams um Sir David Brailsford stets mit der liebe zum Detail und damit verbundenen "marginal gains" - kleinen Fortschritten. Dopinguntersuchungen unter anderem des britischen Parlaments ergaben, dass man dabei zumindest auch in medizinische Graubereiche vorgedrungen war.

Tatsächlich aber setzte das 2010 gegründete Team neue Maßstäbe in der wissenschaftlichen Herangehensweise an den Radsport und bei der Beachtung der Kleinigkeiten, die aber einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Radprofis haben. So staunte die Konkurrenz nicht schlecht, als die Profis des Teams Skys sich gleich nach den Etappen noch auf die Rolle setzten und weiter strampelten, um die Belastung langsam zurückzufahren.

"Wir haben alle von Ineos gelernt"

Heute gehört das bei allen Mannschaften zum Standard. Genau wie der teameigene Küchentruck, in dem die Mahlzeiten der Profis nach den individuellen Bedürfnissen zubereitet werden. Selbst die Matrazen in den Hotelbetten tauscht man bei Ineos-Grenadiers gegen eigene aus. "Wir alle haben von Ineos gelernt" , sagt Ralph Denk, der Teammanager des deutschen World-Tour-Teams Bora-hansgrohe.

Der Lernprozess der Anderen hat den Vorsprung des Teams Ineos-Grenadiers zunichte gemacht. Das großzügige Budget, das im vergangenen Jahr rund 50 Millionen Euro betrug, liegt immer noch weit über dem, was die meisten anderen Mannschaften zur Verfügung haben. Aber Mannschaften wie Pogacars UAE-Team, die von arabischen Ölmillionen profitieren, dürften nicht weit davon entfernt sein.

"Als wir in den Sport kamen, ging es darum, die einfachen Dinge richtig, richtig gut zu machen" , sagt Rod Ellingworth im Gespräch mit der Sportschau. "Für die anderen ambitionierten Mannschaften war es leicht zu erkennen, wie das geht. Insofern gibt es heute einen Gleichstand und jetzt geht es wieder um die Performance des einzelnen Athleten."

Attacken auf Pogacar in den Alpen

Womit man wieder bei Tadej Pogacar und dessen außerordentlichen Qualitäten auf dem Rad angelangt ist. Ellingworth sagt für den Sport sei es gut, dass seine Mannschaft nicht mehr dominiere. Darum gehe es doch letztlich, den Wechsel. Das sei interessanter für das Publikum. Dass Mannschaften wie UAE, Jumbo-Visma oder Bora-hansgrohe nun ebenso akribisch an die Sache herangingen, mache ihn und das Team stolz.

Gewinnen wollen sie aber natürlich trotzdem noch. Und man setzt sich noch nicht der Gefahr aus, von Tom Pidcock zum Schweigen gebracht zu werden, wenn man vermutet, dass ab Dienstag das Gelbe Trikot angegriffen werden soll. Und man verrät sicher auch nicht zu viel, wenn man vermutet, dass Tourdebütant Pidcock der erste sein wird, den Ineos-Grenadiers in die Attacke schicken wird, um Pogacar herauszufordern.

Kein Telefonat mit Roglic

Denkbar ist auch eine Allianz mit der niederländischen Jumbo-Visma-Mannschaft, die mit dem Vorjahreszweiten Jonas Vingegaard den ersten Verfolger von Pogacar stellt. Mit Primoz Roglic hat das Team zudem einen weiteren Herausforderer im Kader, der zwar schon mehr als zwei Minuten Rückstand hat, aber auch noch nicht endgültig aus dem Rennen um Gelb ist.

"Wenn zwei von ihnen und zwei von uns vorne sind" , sei eine solche Kooperation durchaus denkbar, hat Ineos-Kapitän Geraint Thomas nach der 9. Etappe gesagt. "Aber ich werde Roglic sicher nicht anrufen und ihn fragen, was er vorhat." Denn auch bei Jumbo-Visma steht Geheimnisverrat vermutlich unter Strafe.