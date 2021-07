Pogacar aus dem Team UAE triumphierte nach 178,5 Kilometern Strecke und über 3.000 Höhenmetern vor Jonas Vingegaard und Richard Carapaz. "Es ist schon jeden Tag hart ", sagte Pogacar, "es war eine gute Gruppe am Ende, sehr anstrengend. Die letzten 50 Meter bin ich weggezogen, das hat dann gereicht. In Gelb zu gewinnen, das kann ich gar nicht beschreiben." Kaum einholbare 5:39 Minuten beträgt der Vorsprung des slowenischen Kapitäns vom Team UAE Emirates im Kampf um das Gelbe Trikot.

Für die deutschen Profis um Emanuel Buchmann war es erneut kein erfolgreicher Tag. Der frühere Tour-Vierte hatte sich noch vorgenommen, lange bei seinem Kapitän Kelderman zu bleiben, konnte ihn aber gerade am letzten Berg nicht mehr groß unterstützen.

An den ersten beiden Anstiegen zum Col de Peyresourde und zum Col de Val Louron-Azet boten dabei noch nicht das erhoffte Spektakel. Das UAE-Team des designierten Tour-Champions Pogacar kontrollierte das Tempo, Attacken der größten Rivalen blieben zunächst noch aus.

Showdown am Portet

Wie erwartet kam es am letzten der drei schweren Anstiege, der Fahrt auf den 2215 Meter hohen Col de Portet, zum Showdown der Favoriten. Vorne lieferten sich die beiden Franzosen Anthony Perez und Dorian Godon einen Kampf um die Auszeichnung "kämpferischster Fahrer des Tages" - womöglich schielten sie mit einem Auge auch auf den Tagessieg. Doch diese Hoffnung wurde früh zunichte gemacht.

Nach drei Kilometern im Anstieg hatte das Hauptfeld mit dem Gesamtführenden Tadej Pogacar von den vier Minuten Rückstand bereits eine Minute abgeknabbert. Besonders Pogacars Team UAE hielt das Tempo so hoch, dass auch der Spitzenreiter in der Bergwertung, der Niederländer Wout Poels abgehängt wurde.

Pogacar mit kompletter Kontrolle

Als Perez acht Kilometer vor dem Ziel eingeholt wurde, startete Pogacar den Angriff. Zuerst konnte Rigoberto Uran, der Zweitplatzierte in der Gesamtwertung, dem Slowenen folgen - doch nur für einige Meter. Dagegen hielten der Däne Vingegaard Rasmussen (3.) und Carapaz Montenegro aus Ecuador (4.) das Hinterrad Pogacars.

Doch Pogacar schien auf der steilen Rampe hoch zum Portet seine Konkurrenten nach Belieben zu kontrollieren und startete einige Angriffe, ohne jegliche Schwäche zu zeigen. Auf den letzten Metern versuchte es Carapaz noch einmal mit einer Attacke, doch Pogacar ließ sich nicht abschütteln. 50 Meter vor dem Ziel trat der Slowene einige Male kräftig in die Pedale und ließ sich den Etappensieg und die Zeit-Bonifikation nicht entgehen. Uran verlor seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung und rutschte auf Platz vier ab.

Nun wartet der Col du Tourmalet

Auf die Königsetappe folgt für das Peloton keine Chance zur Erholung, sondern die nächste Jagd durchs Hochgebirge. Die mit 129,7 Kilometern zwar kurze, aber extrem anspruchsvolle Etappe führt am Donnerstag von Pau nach Luz Ardiden. Zu überwinden hat das Feld um den ungefährdeten Pogacar dann auch den 2115 Meter hohen Col du Tourmalet.

Für Uran und Co. ist es vor dem Zeitfahren am Samstag und zwei Sprintetappen am Freitag und Sonntag die letzte verbleibende Chance, Zeit gutzumachen.

Zu den Verlierern des Tages zählten die Gastgeber aus Frankreich, die sich am Nationalfeiertag besonders nach dem zweiten Tagessieg der diesjährigen Tour sehnten. Anthony Perez und drei Landsleute gingen in eine Fluchtgruppe, doch der Vorsprung von acht Minuten genügte angesichts des extrem schweren Endspurts nicht. Die Grande Nation muss damit seit 2017 auf einen Tagessieg am 14. Juli warten.

Wie für Frankreichs Pedaleure lief der Tag auch für den Niederländer Steven Kruijswijk durchwachsen. Der frühere Dritte der Tour aus den Niederlanden musste wegen Krankheit vorzeitig aufgeben. Für das Jumbo-Visma-Team war es nach Kapitän Primoz Roglic, dem Deutschen Tony Martin und Robert Gesink aus den Niederlanden der vierte vorzeitige Ausfall.

Jo Herold | Stand: 14.07.2021, 17:42