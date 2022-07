Tour de France, 21. Etappe Jasper Philipsen gewinnt die Schlussetappe in Paris Stand: 24.07.2022 19:45 Uhr

Der Belgier Jasper Philipsen vom Team Alpecin-Deceuninck hat die Schlussetappe der 109. Tour de France am Sonntag (24.07.2022) auf den Champs-Élysées gewonnen. Das Gelbe Trikot fuhr Jonas Vingegaard auf den letzten 115,6 Kilometern, die im Pariser Rugbystadion La Défense Arena gestartet wurde, wie erwartet ganz entspannt ins Ziel.

Auf den Plätzen zwei und drei der Gesamtwertung blieben der Slowene Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) mit 3:34 Minuten Rückstand und der Brite Geraint Thomas (Ineos Grenadiers/8:13).

Lange ein Tempo für Hobbyradler

Dass den Tourkönig am letzten Tag niemand mehr angreift, ist Tradition bei diesem Rennen - deshalb konnte sich der Däne auch während der Etappe schon das obligatorische Glas Champagner mit seinen Kollegen von Jumbo-Visma gönnen. Vingegaards Teamkollege Wout van Aert, Sieger in der Sprintwertung und damit Träger des Grünen Trikots, trank sein Glas allerdings nicht aus und signalisierte damit noch eigene Ambitionen. Am Ende hielt er sich aber aus dem Sprint heraus und fuhr an der Seite von Vingegaard ins Ziel..

Die Etappe war zunächst lange eine Kaffeefahrt. Nach einer Stunde hatte das Feld, das in wechselnden Formationen immer wieder mal für Fotos posierte (alle Trikot-Träger, alle Dänen, alles Fahrer von Jumbo-Visma) gerade mal einen Durchschnitt von 26,8 Stundenkilometern - das ist mit ausreichend Windschatten nicht mal für Hobby-Radrennfahrer ein Problem.

Geschke holt den letzten Berg-Punkt

Nach 43,3 Kilometern hatte es nochmal eine Bergwertung gegeben - und das Feld erwies dem Mann im gepunkteten Trikot die Ehre: Simon Geschke durfte an der Côte du Pavé des Gardes vorausfahren und sich den letzten Zähler dieser Tour sichern.

Die Tragik an der Geschichte ist bekannt: Der Deutsche trug das Trikot nur stellvertretend, weil der Führende in dieser Wertung auch der Träger des Gelben Trikots ist. Geschke hatte sich neun Tage in Serie das Bergtrikot auf dem großen Podium abgeholt und damit für das Highlight aus deutscher Sicht bei der Frankreich-Rundfahrt gesorgt - sogar L'Alpe d'Huez hatte er erfolgreich überstanden.

Doch in den Pyrenäen büßte Geschke die Führung ein, weil Vingegaard die 18. Etappe nach Hautcam gewann und dafür 20 Zähler erhielt - am Ende fehlen dem Berliner vom Cofidis-Team nun nur sieben Punkte zu seinem ganz großen Traum.

Deutsche Fahrer bleiben ohne Etappensieg

Auch unerfüllt blieb der Traum von Geschkes Landsleuten, bei dieser Tour eine Etape zu gewinnen. Nils Politt, Maximilian Schachmann von Bora-hansgrohe und Jonas Rutsch (EF Education-EasyPost) setzten zwar auch am Schlusstag immer wieder Attacken, fuhren in Fluchtgruppen mit und bestätigten damit den Eindruck, dass das Bemühen während der gesamten Tour riesig war.

Schachmann und Rutsch führten am Sonntag sogar lange das Feld an und ließen sich erst 6,8 Kilometer vor der Ziellinie vom Feld schlucken, danach lag dann auch Politt nochmal vorn - letztlich vergeblich, aber sinnbildlich für den großen Kampf der deutschen Fahrer.