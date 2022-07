18. Etappe der Tour de France Machtdemonstration von Jumbo Visma - Vingegaard baut Führung aus Stand: 21.07.2022 17:39 Uhr

Jonas Vingegaard vom Team Jumbo Visma hat am Donnerstag (21.07.2022) die 18. Etappe der Tour de France gewonnen und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung ausgebaut. Simon Geschke musste die Hoffnung auf das Bergtrikot früh begraben, das Vingegaard gewinnt, sofern er Paris erreicht. In der Gesamtwertung liegt der Däne zudem nun deutlich über drei Minuten vor Tadej Pogacar.

Den ersten Angriff des Rennens fuhr Vingegaards Teamkollege Wout van Aert, der das Grüne Trikot ja bereits am Vortag sichern konnte, sofern er denn Paris erreicht. Der Belgier zeigte sich in beeindruckender Verfassung und konnte sogar an den heftigen Anstiegen mithalten und gestaltete das Rennen somit konsequent von der Spitze mit. Nach gut 100 Kilometern kristallisierte sich eine Spitzengruppe um van Aert, Thibaut Pinot, Daniel Martinez und Carlos Verona heraus, aus der dann Verona später ein bisschen abreißen lassen musste und gemeinsam mit Alexey Lutsenko ein Duo zwischen den drei Führenden und den zwischenzeitlich dem restlichen Feld enteilten Pogacar und Vingegaard bildete.

Nach Pogacar-Sturz wartet Vingegaard

Etwa 27 Kilometer vor dem Ziel geriet erst Vingegaard kurz ins Straucheln, fing einen möglichen Sturz aber ab, ehe kurz darauf Pogacar dann tatsächlich auf der Abfahrt vom Col de Spandelles in einer Kurve stürzte. Der Slowene war schnell wieder auf dem Rad und zeigte bis auf eine deutlich sichtbare Wunde am hinteren Oberschenkel erst einmal keine weiteren Anzeichen für eine Verletzung. Vingegaard fuhr ein wenig langsamer und wartete auf seinen Kontrahenten, der sich mit einem Handschlag bedankte. In den Schlussanstieg ging es mit dem Trio an der Spitze und dem Duo Lutsenko und Verona dahinter. Vingegaard und Pogacar starteten den Weg hoch nach Hautacam in einer kleineren Gruppe mit Geraint Thomas und Vingegaards Helfer Sepp Kuss.

Vingegaard zieht mit van Aert weg und fährt auch ins Bergtrikot

Etwa fünf Kilometer vor dem Ziel erreichten Pogacar und Vingegaard die Spitzengruppe, die dann schnell kleiner wurde. Es blieb ein Trio der beiden gemeinsam mit van Aert ganz vorn. Der Belgier fuhr dann für Vingegaard an und tatsächlich konnten die beiden sich von Pogacar absetzen - womöglich auch aufgrund dessen Sturzfolgen. Damit war auch klar, dass Geschke das Bergtrikot nicht würde verteidigen können. Dreieinhalb Kilometer vor Hautacam ging der starke van Aert raus, Vingegaard zog davon und holte sich den Etappensieg mit 1:04 Minuten Vorsprung auf Pogacar.

Geschke war früh immer wieder in Ausreißergruppen mitgefahren und ließ dabei offenbar viel Kraft - zu viel Kraft, um bei der ersten Bergwertung mitzukommen. Es war früh klar, dass es für den 36-Jährigen an diesem Tag nichts mit weiteren Bergpunkten werden würde.

19. Etappe brettflach

Die 19. Etappe am Freitag führt über 188,3 Kilometer von Castelnau-Magnoac nach Cahors. Der Abschnitt ist nahezu brettflach und wie maßgeschneidert für die verbliebenen schnellen Leute im Peloton. Wenn sich nicht doch eine Ausreißergruppe auf den Weg gemacht hat, wird es im Finale einer leicht ansteigenden Gerade einen nicht zu schnellen Massensprint um den Tagessieg geben.