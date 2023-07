Nach guter Leistung beim Giro Kämna plant 2024 Rückkehr zur Tour de France Stand: 15.07.2023 16:51 Uhr

Nach einem Jahr Auszeit plant die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Lennard Kämna im kommenden Jahr eine Rückkehr zur Tour de France.

" Ich bin voller Vorfreude aufs nächste Jahr, wenn ich dann vielleicht wieder bei der Tour am Start stehe. Ich hoffe, dass ich da dann wieder etwas Schönes von mir zeigen kann ", sagte der Bremer gegenüber der Sportschau. Kämna hatte 2020 die Tour-Etappe nach Villard-de-Lans gewonnen und war im Vorjahr als Ausreißer auf der Planche des Belles Filles erst 75 Meter vor dem Ziel eingeholt worden.

In diesem Jahr fuhr der 26-Jährige erstmals eine große Landesrundfahrt auf Gesamtwertung und belegte beim Giro d'Italia Platz neun. " Für mich persönlich war es der richtige Schritt, nicht zur Tour zu fahren und zu sagen, ich mache die Tour und fahre die Vuelta danach ", sagte Kämna. Bei der am 26. August startenden Spanien-Rundfahrt will Kämna auf Etappenjagd gehen. Sein nächster Renneinsatz ist die Polen-Rundfahrt vom 29. Juli bis 4. August.