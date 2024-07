Tour de France Phil Bauhaus steigt bei der Tour aus Stand: 17.07.2024 13:12 Uhr

Sprinter Phil Bauhaus ist einen Tag nach seinem zweiten Etappenplatz in Nimes aus der 111. Tour de France ausgestiegen.

Dies gab sein Team Bahrain Victorious am Mittwochmittag (17.7.2024) vor dem Start des 17. Tagesabschnitts mit Bergankunft in Superdevoluy in den Alpen bekannt. Bauhaus ist der erste der acht Deutschen, der die Tour verlassen hat.

Bei der laufenden Frankreich-Rundfahrt war es am Dienstag zum mutmaßlich letzten Massensprint gekommen, die folgenden Etappen sind ausnahmslos schwere Teilstücke.

Bauahus: "Von Tag zu Tag"

Anders als gewohnt endet die Tour wegen der anstehenden Olympischen Spiele nicht in Paris mit dem Traditionssprint auf den Champs Elysees, stattdessen stehen Bergetappen und ein Zeitfahren in Nizza an.

In Nimes, wo Bauhaus das beste deutsche Etappenergebnis in diesem Jahr erzielte, hatte er noch nicht vom Ausstieg gesprochen. "Ich schaue jetzt von Tag zu Tag, das mache ich alles nacheinander" , sagte der 30 Jahre alte Bocholter.