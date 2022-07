Tour de France Der Vorjahresvierte Ben O'Connor muss aufgeben Stand: 11.07.2022 17:39 Uhr

Ben O'Connor hat bei der Tour de France verletzungsbedingt vorzeitig aufgegeben. Der Vorjahresvierte ist der zwölfte Ausfall im Feld.

Wie O'Connors Team AG2R Citröen am Ruhetag (11.07.2022) mitteilte, hat der Australier mit einer Muskelverletzung am rechten Gesäßmuskel zu kämpfen. O'Connor ist nach Teamkollege Geoffrey Bouchard, der am Samstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war, der zweite Ausfall der französischen Equipe.

Damit sind noch 164 der ursprünglich gestarteten 176 Fahrer im Rennen. Alle Deutschen sind noch dabei.

Die Ausfälle der 109. Tour de France (angegeben die jeweils letzte bestrittene Etappe):

9. Etappe: Ben O'Connor (Australien/AG2R Citröen)

8. Etappe: Kevin Vermaerke (USA/DSM), Gianni Moscon (Italien/Astana Qazaqstan, Guillaume Martin (Frankreich/Cofidis), Kasper Asgreen (Dänemark/Quick Step Alpha Vinyl), Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Portugal/EF Eduacation-EasyPost)

7. Etappe: Geoffrey Bouchard (Frankreich/AG2R-Citroen), Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates)

6. Etappe: Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo)

5. Etappe: Jack Haig (Australien/Bahrain Victorious), Michael Gogl (Österreich/Alpecin-Deceuninck), Daniel Oss (Italien/TotalEnergies)