Silber für Lara Füller bei WM-Debüt

Lara Füller strahlte über das ganze Gesicht, als sie die neue Weltmeisterin im Einer-Kunstradsport, Milena Slupina (TSV Bernlohe), nach deren Finalkür herzlich umarmte. Denn die 22-Jährige vom RKV Poppenweiler hatte selbst WM-Silber in der Tasche - und das ausgerechnet bei ihrer ersten WM-Teilnahme in Stuttgart. "Ich habe die Kür genossen und Spaß gehabt, das hat offensichtlich ganz gut funktioniert", lachte sie über beide Ohren.

Die 22-jährige Ludwigsburgerin hatte während der Corona-Auszeit neue Elemente in ihr Programm eingebaut und hinter ihrer deutschen Teamkollegin Slupina das zweitschwierigste Programm dieser Titelkämpfe eingereicht. Zum Song "Supermarkt Flowers" von Ed Sheeran gelang der WM-Debütantin dann eine fast fehlerfreie Leistung. Tobender Applaus in der Halle und eine feste Umarmung von Bundestrainer Dieter Maute waren der Lohn nach ihrer hervorragenden Kür (182,96 Punkte).

Slupina nicht zu schlagen

Voller Ehrfurcht beobachtete Füller dann den stärksten Auftritt des Tages. Milena Slupina (26) schaffte mit 194,56 einen neuen WM-Punkte-Rekord und holte sich souverän ihren dritten WM-Titel nach 2017 und 2019. "Als Titelverteidigerin ist der Druck immer groß – ich sehe meinen WM-Titel nicht als verteidigt an, sondern als erneut gewonnen." Bronze ging an die Schweizerin Alessa Hotz.



Bereits am Freitag Abend hatte der deutsche Vierer aus Worms ein Feuerwerk gezündet: WM-Titel vor Österreich und der Schweiz. Nora Erbenich, Sabrina Born, Hannah Rohrwick und Annika Furch waren nahezu fehlerlos gefahren. "Das setzt der tollen Saison die Krone auf", so die Reaktion des "Goldvierers".

SWR | Stand: 30.10.2021, 17:53