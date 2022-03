Radsport-Klassiker Mailand - Sanremo: Entscheidung an der Cipressa

Er wird also nicht Teil einer Gruppe sein, die versuchen wird bei den Anstiegen so gut platziert zu sein, dass sie sich mit einem größeren Schwung Fahrer an Pogacar und Co. heranhängen könnten.

Je größer diese Gruppe ist, desto geringer wird die Lust des Slowenen, weiter Kraft zu investieren. Dann könnte das Feld doch wieder zusammenrutschen und die klassischen Szenarien aktuell werden. Klar ist nur eines: Der Sieg in Sanremo wird über den Tour-de France-Sieger Tadej Pogacar gehen.