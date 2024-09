Nach Sturz bei WM-Rennen Radsport-Juniorin Muriel Furrer gestorben Stand: 27.09.2024 15:38 Uhr

Traurige Nachrichten von der Straßenrad-WM: Die Schweizer Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer ist einen Tag nach ihrem schweren Sturz gestorben. Das gab der Weltverband UCI am Freitagnachmittag (27.09.2024) bekannt. Die 18-Jährige war am Donnerstag im Rennen der Juniorinnen zu Fall gekommen und hatte eine schwere Kopfverletzung erlitten.

"Die UCI und das Organisationskomitee der Straßen- und Paracycling-Straßenweltmeisterschaften 2024 sprechen Muriel Furrers Familie, Freunden und ihrem Verband Swiss Cycling ihr aufrichtiges Beileid aus" , hieß es in der Mitteilung.

Mit dem Tod verliere die internationale Radsportgemeinschaft "eine Fahrerin mit einer glänzenden Zukunft vor sich". Um 14.48 Uhr teilte der Weltverband mit, was zuvor schon befürchtet worden war.

Große Anteilnahme im Radsport

Furrer starb im Züricher Universitätskrankenhaus. "Das ist so traurig. Mögest du in Frieden ruhen, Muriel. Mein aufrichtiges Beileid an ihre Familie und Freunde ", sagte der Ex-Profi Marcel Kittel. "Die Radsport-Welt hat eine Fahrerin mit einer großartigen Zukunft verloren. Unsere Gedanken sind bei der gesamten Familie und den Freunden von Muriel. Ruhe in Frieden, liebe Muriel" , schrieb das Team Visma des zweimaligen Tour-de-France-Siegers Jonas Vingegaard unter Furrers letztem Post auf ihrem dem Instagram-Profil.

Dort hatte sich zuvor Sandra Mäder mit bewegenden Worten gemeldet. Mäder hatte im Juni 2023 ihren Sohn Gino verloren, der einen Tag nach seinem Sturz auf der Abfahrt vom Albula-Pass bei der Tour de Suisse im Alter von 26 Jahren gestorben war. "Ich fühle so extrem mit Deiner Familie. Sei stark" , schrieb Mäder und wandte sich direkt an die Eltern: "Liebe Familie Furrer, ich fühle mit Euch. Ganz intensiv, und ich weiß so sehr, wie es Euch jetzt gehen muss. Haltet Euch fest. Ich wünsche Euch ganz viel Kraft, diese Stunden durchzustehen."

WM geht weiter, Berichte über fragwürdige Rettungsaktion

Als die Nachricht von Furrers Tod die Titelkämpfe in Zürich endgültig in ein dunkles Licht tauchte, fuhren die U23-Männer gerade ihr Rennen aus. Die WM war am Morgen auch auf Wunsch von Furrers Familie hin fortgesetzt worden. Wie es genau zum Sturz gekommen war, ist noch unklar. Die Untersuchungen laufen. Die Siegerehrung für die U23 sollte in ruhigem Rahmen ablaufen, die Interviewzone für Sportler wurde geschlossen.

Bekannt ist, dass Furrer in einem Waldstück auf der Runde auf der Nordseite des Zürichsees zu Fall gekommen war, die in allen Straßenrennen gefahren wird. Die Schweizer Zeitung "Blick" berichtete von mehr als fragwürdigen Umständen der Rettung. Demnach sei ein Helikopter erst eine Stunde nach Rennende in dem Waldstück gelandet, wo Furrer im Unterholz gefunden worden sein soll. Der Weltverband und das Organisationskomitee möchten sich am Nachmittag um 17.00 Uhr dazu äußern.

Dritter Todesfall in 15 Monten

In der jüngeren Vergangenheit häufen sich schwere Stürze im Radsport. Im Juli war der Norweger André Drege bei der Österreich-Rundfahrt auf der Abfahrt vom Großglockner gestürzt und ums Leben gekommen. Im Juni 2023 war Mäder auf der Abfahrt des Albula-Passes von der Straße abgekommen. Mäders Tod hatte eine Debatte um die Sicherheit im Radsport angestoßen. Seitdem hat sich auch etwas getan.

"Die Streckenabsicherung ist deutlich besser geworden, auch die Streckenführung. Man kann das Risiko nicht auf null reduzieren" , sagte der deutsche Radprofi Simon Geschke. Der 38-Jährige erklärte, viele Stürze passierten an sehr übersichtlichen Stellen durch Fahrfehler oder andere Einflüsse. Die Fahrervereinigung CPA sei jedoch deutlich einflussreicher geworden und arbeite besser. "Es dauert halt etwas und geht nicht von heute auf morgen" , sagte Geschke.

Lob für Organisatoren wegen Streckenführung

Für die Sicherheit auf der WM-Strecke, eine 27 Kilometer lange Runde durch das Züricher Umland, bekamen die Organisatoren Lob der Fahrer. "Hier hat man viel gemacht. Viele Verkehrsinseln und Hindernisse wurden abgebaut" , sagte WM-Fahrer Maximilian Schachmann. Auch seine deutsche Teamkollegin Franziska Koch hob hervor, dass sich seit der Streckenbesichtigung vor einigen Wochen viel getan hat: "Da stand ab und an noch eine Insel im Weg, doch das ist jetzt alles frei. In der Hinsicht haben sie echt gute Arbeit gemacht."

Dass es sich um einen Rundkurs handelt, macht die WM-Strecke aus den Erfahrungen der Fahrer ebenfalls sicherer. "Wir Fahrer wissen, was auf uns zukommt und können das Risiko besser kalkulieren" , sagte Schachmann. Viele Stürze resultieren gerade bei Rundfahrten daraus, dass die Fahrer die Strecke nicht komplett im Detail kennen und Kurven und Gefahrenstellen anders einschätzen.