Kristoff gewinnt zweite Etappe der Deutschland-Tour

Der 34 Jahre alte Sprinter vom UAE Team Emirates siegte am Freitag (27.08.2021) nach 180,6 Kilometern von Sangerhausen nach Ilmenau im Sprint. Phil Bauhaus vom Team Bahrain Victorious wurde wie schon beim Auftakt am Donnerstag in Schwerin Zweiter.

" Heute kann ich nicht so böse sein. Es war ein schweres Rennen ", sagte Bauhaus am ARD-Mikrofon: " Zwei Kilometer vor dem Ziel habe ich gedacht, dass ich gute Beine habe. Aber 100 Meter vor dem Ziel bin ich komplett eingegangen. "

Vortagessieger Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) rollte als Dritter ins Ziel und verteidigte das Rote Trikot des Gesamtersten. " Ich kann froh sein, dass ich den dritten Platz noch geholt habe. Ich bin froh, dass ich noch im Trikot bin ", sagte Ackermann.

Zabel muss nach Sturz aussteigen

Rick Zabel (Israel Start-Up Nation), der ebenso wie sein Teamkollege André Greipel und vier weitere Fahrer 85 km vor dem Ziel auf einer Kopfsteinpflaster-Passage in einen Sturz verwickelt war, musste wenige Kilometer später wegen Prellungen aus dem Rennen aussteigen.

"Ich habe es nach dem Sturz noch einmal probiert, musste aber einsehen, dass ich den Lenker nicht mehr richtig festhalten konnte. Ich gehe aber davon aus, dass es nur Prellungen sind" , sagte Zabel.

Dritte Etappe nach Erlangen

Das dritte Teilstück der viertägigen Rundfahrt führt am Samstag über 193,9 Kilometer von Ilmenau nach Erlangen. Der Gesamtsieger wird am Sonntag in Nürnberg gekürt, wo das Rennen nach insgesamt 720,5 Kilometern zu Ende geht.

dpa | Stand: 27.08.2021, 16:58