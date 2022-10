Bahnrad-WM in Frankreich Cottbusserin Emma Hinze geht auf Gold-Jagd Stand: 10.10.2022 15:39 Uhr

Wenn am Mittwoch vor den Toren von Paris die Bahnrad-WM beginnt, sind wieder alle Augen auf Emma Hinze gerichtet. Die Cottbuserin hat bereits fünf WM-Titel gewonnen. Nun könnten drei weitere Titel folgen.

Von Andreas Friebel

Bei der WM in Berlin 2020 war es noch eine Sensation, als Emma Hinze Gold gewann. Gleich drei Mal. Doch inzwischen dominiert sie die Radrennbahnen dieser Welt wie keine Zweite. "Ich merke schon, dass ich anders wahrgenommen werde. Wenn ich gewinne, ist es für andere inzwischen wie eine Art abhaken. Sie hat es halt geschafft", sagt Hinze mit einem kritischen Unterton. "Da muss man aufpassen und anerkennen was geleistet wird. Das gilt aber auch für mich selbst. Sonst wird es toxisch."

Hinze gewann zehn Titel in zwölf Monaten

Innerhalb der vergangenen zwölf Monate gewann die gebürtige Hildesheimerin zwei Weltmeistertitel, die Champions League der Frauen und holte drei Mal EM Gold. Dazu kommen noch die deutschen Meistertitel im Sprint, Keirin, Teamsprint und im 500 Meter Zeitfahren. Ausfürlich äußert sich Emma Hinze im aktuellen "Sportschau Tourfunk".

Das sind zehn Titel, viel mehr ist kaum möglich gewesen. "Wenn ich in einen Wettkampf gehe, haue ich immer alles raus", so die Cottbuserin. "Aber wenn man weiß, was da noch alles kommt, ist es für den Körper echt viel. Die Saison ist bei uns durchgehend. Wir haben halt keine Pause. Es geht immer weiter und weiter."

Ganz unproblematisch ist das nicht. Bei der Europameisterschaft in München Mitte August ging sie über ihre Grenzen hinaus. Ihr Körper spielte nicht mehr mit. Hinze musste sich übergeben, konnte nichts mehr essen. Aber gewann trotzdem.

WM-Gold ist das Ziel

Doch nach der Weltmeisterschaft macht die Lausitzerin eine Pause. Eine Woche Urlaub gönnt sie sich. Sie will: Einfach mal abschalten. Bis es so weit ist, steht vor den Toren von Paris aber noch die Mission Titel-Verteidigung an.



Das gilt für den Teamsprint mit den Cottbuser Trainingskolleginnen Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch. Und auch für den Sprint: "Wenn wir Fünfte werden würden und ich Bronze gewinne, dann bin ich nicht zufrieden." Hinze will mehr: "Ich würde das WM-Trikot gern verteidigen. Aber es ist eine Weltmeisterschaft. Und das bedeutet harte Arbeit."

Der Vergleich mit Kristina Vogel gefällt ihr nicht

Fünf WM-Titel hat Emma Hinze schon gewonnen. Theoretisch könnte sie in Frankreich drei weitere Goldmedaillen (Teamsprint, Sprint und Keirin) holen, falls die Weltmeisterin auch drei Mal antritt. Unabhängig davon nähert sich Hinze aber immer mehr einer der besten Bahnradsportlerinnen aller Zeiten an: Kristina Vogel. Sie gewann vor ihrem schweren Sturz in Cottbus elf WM-Titel.

Der Vergleich mit Vogel gefällt Emma Hinze nicht: "Ich möchte nicht die Nachfolgerin von jemanden sein und auch niemanden nacheifern. Ich möchte nur ich sein. Und alles so machen, wie ich es machen möchte." Und das klappt seit der WM 2020 ziemlich gut.

