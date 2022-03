Pferdesport - Trainingsmethode Touchieren soll verboten werden

Der Verband verkündete die Präsidiums-Entscheidung am Donnerstag. Damit folge die FN der einstimmigen Empfehlung der Kommission Ausildungsmethoden. Diese war Anfang 2021 einberufen worden mit dem Auftrag, das Touchieren und andere Ausbildungsmethoden zu prüfen.

"Die fachgerechte Anwendung des Touchierens am Sprung im Sinne der Richtlinien ist nach Auffassung der FN nach wie vor nicht tierschutzrelevant", heißt es auf der Verbands-Webseite. "Die Ausbildungskommission kam jedoch zu der Erkenntnis, dass bei der Ausführung des Touchierens am Sprung in der Praxis das Risiko einer Abweichung von der Beschreibung in den Richtlinien hoch ist. Die Möglichkeit, dass beim Touchieren am Sprung Fehler gemacht werden, besteht. Bei dieser Methode gibt es fast keine Fehlertoleranz. Kleine Abweichungen können negative Folgen für das Pferd haben."