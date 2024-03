Pferdesport Fantastic Moon ist Galopper des Jahres Stand: 21.03.2024 11:48 Uhr

Derbysieger Fantastic Moon ist mit großer Mehrheit zum Galopper des Jahres 2023 gewählt worden.

Der vierjährige Hengst setzte sich bei der ältesten Publikumswahl des deutschen Sports mit 60,6 Prozent der Stimmen vor India (24,3 Prozent) und Mr Hollywood (15,2) durch.

Die Ehrung des Galopper des Jahres findet am Ostersonntag (31. März) im Rahmen des Renntags in Berlin-Hoppegarten statt. An diesem Tag könnte Fantastic Moon auch in die Saison 2024 starten.