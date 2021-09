Will reitet bei Großem Preis von Riesenbeck auf Platz eins

Bei der zum Rahmenprogramm der Europameisterschaft gehörenden Prüfung ritt der Silber-Gewinner des Vortages mit Quentucky Jolly zum Sieg. Der 33 Jahre alte Reiter aus dem hessischen Dagobertshausen setzte sich im Stechen mit dem schnellsten Ritt durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Lillie Keenan aus den USA mit Skyhorse und der Belgier Nicola Philippaerts mit Gijs.

Nach dem Team-Silber für das deutsche Team am Freitag fällt die letzte EM-Entscheidung am Sonntag im Einzel-Finale. Bester einheimischer Reiter ist André Thieme aus Plau am See, der mit Chakaria Zweiter ist. Erster ist vor den zwei abschließenden Runden der Titelverteidiger Martin Fuchs aus der Schweiz mit Leone Jei.

dpa | Stand: 04.09.2021, 16:23