Weltmeisterschaft in Italien Vielseitigkeit: Jung und Krajewski richtig stark Stand: 16.09.2022 16:33 Uhr

Nach einer Toprunde von Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski und einer laut Bundestrainer Peter Thomsen "brillanten Leistung" des dreimaligen Olympiasiegers Michael Jung haben sich die deutschen Vielseitigkeitsreiter bei der WM in Italien nach der Dressur zunächst auf Platz zwei hinter Großbritannien eingereiht.

Der 40 Jahre alte Vielseitigkeits-Reiter Jung aus Horb zeigte mit Chipmunk eine starke Dressur und erhielt nur 18,8 Strafpunkte, bevor die letzten 15 Starter ins Viereck mussten. "Das war klasse" , kommentierte der Einzel-Weltmeister von 2010.

Krajewski zufrieden mit Amande de B'Neville

Obwohl ihre 26 Punkte kein absolutes Topergebnis bedeuten, war auch Julia Krajewski zufrieden mit der Vorstellung ihres Erfolgspferdes Amande de B'Neville. "Viel besser kann sie die Dressur nicht gehen" , sagte die 33-Jährige, die als ehemalige Sportsoldatin der Bundeswehr bei der WM in Uniform antritt: "Dafür habe ich mir extra die Erlaubnis eingeholt."

Tags zuvor war Deutschland mit zwei eher mäßigen Dressur-Ergebnissen in die WM gestartet. Christoph Wahler mit Carjatan und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth mit Viamant du Matz mussten sich nach Patzern weiter hinten als erwartet einreihen.

Geländeritt am Samstag "sehr anspruchsvoll"

Am Samstag steht auf der Hochebene Pratoni del Vivaro, wo bereits 1960 olympische Medaillen vergeben wurden, der 5.600 m lange Geländeritt an. Krajewski nannte den hügeligen Kurs "sehr anspruchsvoll" , Jung kündigte an, das Gelände am Freitagabend "nochmal in Ruhe abzugehen" . Nach dem Geländeritt am Samstag fällt die Entscheidung dann am Sonntag im Springen.