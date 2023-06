Pferdesport Royale Eröffnungsfeier des CHIO in Aachen Stand: 27.06.2023 23:24 Uhr

Der CHIO in Aachen wurde am Dienstagabend feierlich eröffnet. Das Turnier steht unter dem Motto „All you need is love“. Angelehnt an den gleichnamigen Song der britischen Popband „The Beatles“. Großbritannien ist dieses Jahr das Partnerland des „Weltfest des Pferdesports“.

Doch bevor die Feierlichkeiten begannen waren unter dem Aachener Publikum einige Fragen und Sorgen zu vernehmen.

"Hast du sie schon gesehen? Kommt sie wirklich? Ist sie schon da?" - Ja, sie ist da. Gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst fuhr die britische Prinzessin Anne unter Standing Ovations von 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in einer Kutsche in das Aachener Reitstadion ein. Eine mehr als adäquate Vertreterin für das Königreich Großbritannien, aber auch für den gesamten Reitsport.

Prinzessin Annes Vergangenheit im Pferdesport

Denn Pferde sind für die Prinzessin eine Herzensangelegenheit. Sie war selber eine erfolgreichere Reiterin, wurde 1971 im Alter von 21 Jahren sogar die jüngste Europameisterin in der Vielseitigkeit.

Unvergessen ist ihr Sturz bei den olympischen Spielen 1976 in Montreal. Zumindest für die meisten unvergessen. Nachdem Anne kurze Zeit bewusstlos war, ritt sie den Parcour noch zu Ende. Sie selber kann sich allerdings daran nicht mehr erinnern.

Eröffnungsfeier "very british"

Die Prinzessin und Schwester von König Charles III. konnten sich dafür an ihren an ihren ersten und letzten Besuch beim CHIO in Aachen bestens erinnern. Damals 2006 wurde ihre Tochter Zara Tindall Einzelweltmeisterin in der Vielseitigkeit. "Letztes Mal war ich etwas angespannter hier zu sein, heute ist das deutlich einfacher" , gesteht Princess Anne bei ihrer Begrüßung.

Anschließend erklärte sie den CHIO 2023 offiziell für eröffnet - auf deutsch. Es folgte eine stimmungsvolle und unterhaltsame Eröffnungsfeier. Alles "very british".

Von Harry Potter bis James Bond

So wurde unter der Regie des Aachener Uwe Brandt die Geschichte und Kultur von Großbritannien in die Soers gebracht. Neben der britischen Garde, historischen Kutschen und einem roten Doppeldeckerbus fanden auch Harry Potter, Mary Popins, Alice im Wunderland und natürlich James Bond den Weg ins Aachener Reitstadion.

Nicht nur schottische Dudelsäcke, sondern auch die Musik von Queen, den Beatles und Harry Styles tönten durch die Soers. Stets begleitet von vielen Reiterinnen und Reitern.

Erste Entscheidungen sind schon gefallen

Doch es wird nicht erst seit Dienstagabend geritten. Seit dem 23 Juni läuft bereits das selbst ernannte "Weltfest des Pferdesports" in Aachen. Im Voltigieren sind die Entscheidungen bereits am Wochenende gefallen.

Am Donnerstagabend (29.06.23) folgt das nächste sportliche Highlight. Beim Nationenpreis (ab 20.15 Uhr live im WDR Fernsehen und im Livestream bei sportschau.de) treten die Besten im Springreiten unter Flutlicht gegeneinander an. Es bleibt abzuwarten wen Bundestrainer Otto Becker für das deutsche Team nominieren wird.

Werth und Bredow-Werndl dabei

Auch in der Dressur wird die Weltelite in Aachen auflaufen. Am Samstag findet der Nationenpreis im Grand Prix Special, am Sonntag die Kür im Einzelwettbewerb statt.

Neben Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl wird auch Isabell Werth einmal mehr dabei sein. 1989 ging die Deutsche das erste Mal in Aachen beim CHIO an den Start. Für Werth ist es nun die bereits 34. Teilnahme in Folge. Diesbezüglich ist sie alleinige Rekordhalterin.

Großer Preis von Aachen bildet den Abschluss

Den krönenden Abschluss gibt es dann am Sonntag beim Großen Preis von Aachen (ab 13.55 Uhr live im WDR Fernsehen und im Livestream bei sportschau.de). 2022 konnte das Springreiten überraschend Gerrit Nieberg gewinnen. Favorit ist in diesem Jahr allerdings der US-Amerikaner McLain Ward. Nachdem er zuletzt beim CHI in Genf und den Dutch Masters gewinnen konnte hat er nun in Aachen die Möglichkeiten den dritten Grand Slam in Folge zu holen. Ein Bonus von 1 Millionen Euro gäbe es dafür zur Belohnung.

Viele weitere Höhepunkte werden beim diesjährigen CHIO erwartet. Die Eröffnungsfeier war zweifelsohne einer davon.