Zeiten, Favoriten, Livestreams Das Wichtigste zum CHIO 2023 in Aachen Stand: 23.06.2023 16:50 Uhr

Der CHIO in Aachen versammelt auch 2023 die Elite des internationalen Pferdesports, der WDR überträgt live. Hier die wichtigsten Zeiten und Informationen im Überblick.

Das selbst ernannte "Weltfest des Pferdesports" geht vom 23. Juni bis 2. Juli über die Bühne. Beim CHIO Aachen treten die besten Athletinnen und Athleten der Disziplinen Springreiten, Dressur, Vielseitigkeit, Vierspänner und Voltigieren an, das größte Reitsportstadions der Welt in der Aachener Soers ist regelmäßig ausverkauft.

Was bedeutet CHIO?

CHIO (gesprochen C-H-I-O) steht für "Concours Hippique International Officiel" - also sinngemäß für "Internationales Pferdesport-Turnier". Jede Mitglieds-Nation der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) darf nur einen CHIO ausrichten, in Deutschland ist Aachen seit 1924 der Standort.

Was sind die Höhepunkte?

Zuschauermagneten sind die traditionelle Eröffungsfeier am Dienstag, der Nationenpreis der Springreiter unter Flutlicht am Donnerstag und der Große Preis der Springreiter zum Abschluss am Sonntag. In der Dressur stehen der Nationenpreis Grand Prix Special am Samstag und die Kür im Einzelwettbewerb am Sonntag im Fokus.

Wer ist Favorit beim Großen Preis der Springreiter?

Im vergangenen Jahr hat Gerrit Nieberg mit seinem Triumph für eine kleine Sensation gesorgt. Eine Titelverteidigung wird schwer, vor allem wegen McLain Ward. Der US-Amerikaner hat schon beim CHI Genf und beim Dutch Masters gewonnen. Steht er auch in Aachen ganz oben, würde er den Grand Slam perfekt machen als erst zweiter Reiter nach Scott Brash 2015 in der zehnjährigen Geschichte dieser Wertung.

Wer startet in der Dressur?

Das Teilnehmerfeld sei so hochklassig wie nie, schreibt der Veranstalter. Angekündigt hat sich unter anderem Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndls mit TSF Dalera BB. Zum deutschen Team zählen auch Isabell Werth, Ingrid Klimke und Frederik Wandres. Im Nationenpreis kommt die größte Konkurrenz aus Dänemark und Großbritannien, das mit Doppel-Weltmeisterin Charlotte Fry anreist.

Wie ist der Zeitplan?

Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juni, steht zunächst das Voltigieren im Mittelpunkt. Nach einem Ruhetag folgt am Dienstag die offizielle Eröffnungsfeier, bevor auch die anderen Disziplinen starten.

Dienstag, 27. Juni

Die stimmungsvolle Eröffnungsfeier im großen Reitstadion (Kapazität: 40.000) ist der offizielle Start des CHIO, aus dem Gastgeberland England wird die britische Prinzessin Anne zu Gast sein. Der WDR überträgt ab 20.15 Uhr live.

WDR Fernsehen und Livestream: 20.15 - 21.45 Uhr

Mittwoch, 28. Juni

Die Springreiter treten an beim "Preis von Europa".

WDR Fernsehen und Livestream: 20.15 - 21.45 Uhr

Donnerstag, 29. Juni

Für viele ein Highlight des CHIO: der Nationenpreis der Springreiter unter Flutlicht.

WDR Fernsehen und Livestream: 20.15 - 22.40 Uhr

Freitag, 30. Juni

Die Springreiter haben den "Preis von NRW" und den temporeichen Wettbewerb "Gräben und Wälle" auf dem Programm. Außerdem zeigt der WDR eine Zusammenfassung der Dressur der Vielseitigkeit.

WDR Fernsehen und Livestream: 14.15 - 17.00 Uhr

Samstag, 1. Juli

Am Vormittag sind die Vielseitigkeits-Profis im Gelände unterwegs.

Livestream auf sportschau.de: 11.00 bis 13.00 Uhr

In der Dressur geht es um den Nationenpreis Grand Prix Special, im Springreiten um den Allianz-Preis. Die Vierspänner gehen ins Gelände auf die Marathonstrecke.

WDR Fernsehen und Livestream: 15.15 - 17.15 Uhr

Sonntag, 2. Juli

Krönender Abschluss für die Dressurreiter am Vormittag: die Grand-Prix-Kür.

WDR Fernsehen und Livestream: 11.00 - 13.00 Uhr

Am Nachmittag wird eine der begehrtesten Trophäen im Springreit-Sport vergeben: der große Preis von Aachen. Gerrit Nieberg geht als Titelverteidiger an den Start. Der WDR zeigt den ersten Durchgang live, der zweite Durchgang läuft ab 16.15 Uhr im ZDF.

WDR Fernsehen und Livestream: 13.55 - 15.45 Uhr

Das feierliche Ende des CHIO: der Abschied der Nationen.

WDR Fernsehen: 19.30 - 20.00 Uhr