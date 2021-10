FC St.Pauli - MTV Stuttgart 1:0

FC St. Pauli feiert Meisterschaft im Blindenfußball

Die Blindenfußballer des FC St. Pauli haben sich am Samstagabend den Meistertitel in der Bundesliga gesichert. Die Hamburger bezwangen im spannenden Topspiel in Bonn den MTV Stuttgart mit 1:0 (0:0).