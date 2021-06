Haufenweise Medaillen in Mesters Vitrine

Sportlich hat der 34-jährige Coesfelder auch fast alles erreicht. "Klein anfangen - groß rauskommen" , prangt auf Mesters persönlicher Webseite. Ein humoristisches Motto des Wurfspezialisten, der sich selbst "Weltmester" nennt, das problemlos als prägnante Zusammenfassung seiner Laufbahn dienen kann.

Mester blickt auf zahlreiche Goldmedaillen bei deutschen Meisterschaften und Hallenmeisterschaften zurück. Zu den Höhepunkten seiner erfolgreichen Karriere gehören die vier Speerwurf-Weltmeistertitel 2006, 2007, 2009 und 2013. Auch im Diskuswurf (2007, 2009) und Kugelstoßen (2007) wurde er Weltmeister.

Bei den Europameisterschaften sicherte er sich schon vor seinem Triumph zuletzt in Polen bereits zweimal Gold (2012, 2014) im Speerwurf. Bei den Paralympics 2008 in Peking erreichte Mester im Kugelstoßen den zweiten Platz.

Social-Media-Star: Sonderpreis für Mester

Abseits des sportlichen Wettkampfs sorgte Mester in den sozialen Medien stets für humorige Einlagen in Anspielung auf seine eigene Körpergröße. Angefangen hatte es mit einem Post bei den Olympischen Spielen in Rio 2016, als er sich für ein Foto ins Gepäckfach eines Flugzeugs legte.

Stets mit einer großen Portion Selbstironie präsentierte Mester in den sozialen Medien zuletzt die "Parantänischen Spiele" während des Corona-Lockdowns und sorgte für gute Laune. Dieses Erfolgsformat setzte er auch für die Winterspiele um. Der Deutsche Behindertensportverband verlieh ihm dafür 2020 den Sonderpreis in der Kategorie "Besondere Leistung".

"Ich war von Anfang an ein verrückter, lustiger Vogel, habe immer einen flotten Spruch auf den Lippen, aber der Sport hat mich selbstbewusster gemacht und geprägt, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe", so Mester.

jti | Stand: 10.06.2021, 10:00