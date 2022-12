Parasport - Goalball-WM Deutschland scheitert im Viertelfinale an China Stand: 16.12.2022 17:07 Uhr

Ohne Chance gegen Angstgegner China: Deutschland hat bei der Goalball-WM in Portugal den Sprung ins Halbfinale verpasst.

Die deutschen Goalballer sind bei der Weltmeisterschaft in Matosinhos/Portugal im Viertelfinale ausgeschieden. Gegen das ungeschlagene China verlor Deutschland am Freitag (16.12.2022) deutlich 2:12 (0:4), damit endete das Turnier für die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Weil mit vier Siegen und vier Niederlagen.

Weils WM-Fazit fiel dennoch positiv aus, "insbesondere, da wir uns in einem Umbruch-Jahr befinden." Mit Stefan Hawranke, Felix Rogge und Reno Tiede, der nun als Co-Trainer dabei ist, gehören drei langjährige Spieler nicht mehr zum Team. Weil sagt: " Wir sind nach den Tokio-Ereignissen schon ein bisschen down gewesen, deshalb war das Viertelfinale ein realistisches Ziel. Das haben wir erreicht."

Bei den Paralympics in Tokio war Deutschland unglücklich und mit dem schlechtesten Torverhältnis in der Gruppenphase ausgeschieden - und zwar nach einer 3:8-Niederlage gegen China. "Wir haben noch eine Rechnung offen, bei den Paralympics in Tokio haben wir 3:8 gegen China verloren" , hat Nationalspieler Thomas Steiger kürzlich der Sportschau gesagt.

Goalball - beliebte Sportart bei Sehbehinderten

Goalball gilt weltweit als beliebteste Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit und ist seit 1976 paralympisch. " Unser Sport hat international einen sehr hohen Stellenwert, deutschlandweit inzwischen auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Seit der deutschen Meisterschaft 2019 in Rostock ist das Ansehen von Goalball sehr gestiegen, auch medial" , sagte Nationalspieler Steiger.

Goalballer Thomas Steiger

Spiel mit Klingelball auf Volleyball-Feld

Beim Goalball stehen sich zwei Mannschaften mit je drei Spielern gegenüber. Das Ziel besteht darin, einen 1.250 Gramm schweren Ball, in dem sich drei kleine Glöckchen befinden, ins gegnerische Tor zu werfen. Anhand der Glöckchen können die Spieler Geschwindigkeit und Wurfrichtung des Balls einschätzen.

Gespielt wird zweimal zwölf Minuten, die Pause dauert drei Minuten. Goalball ist ein temporeicher Sport. Abwehr- und Angriffsaktionen wechseln sich ständig ab. Die geworfenen Bälle können bis zu 80 Stundenkilometer erreichen.

Das Spielfeld ist neun mal 18 Meter groß und entspricht einem Volleyball-Feld. Die Tore sind neun Meter breit und 1,30 Meter hoch. Da der Grad der Sehbehinderung bei den Akteuren unterschiedlich groß ist, tragen sie aus Gründen der Chancengleichheit lichtundurchlässige Brillen, sogenannte Dunkelbrillen.