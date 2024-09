Schwimmen bei den Paralympics Verena Schott verpasst Finale - Trio in Lagen-Vorläufen am Start Stand: 03.09.2024 10:25 Uhr

Verena Schott hat bei den Paralympics ihren zweiten Endlauf verpasst. Taliso Engel, Philip Hebmüller und Johanna Döhler kämpfen über die 200 m Lagen um den Final-Einzug.

Über die 50 m Schmetterling schlug Schott in 41,07 Sekunden als Fünfte ihres Vorlaufs an und verpasste damit das Finale. Vor drei Jahren hatte sie in Tokio über diese Distanz den vierten Rang belegt und Bronze nur knapp verpasst.

Es war bereits der vierte Start in Paris für Schott. Über 100 m Brust und die 200 m Lagen hatte sie das Finale erreicht, belegte die Plätze fünf und sieben. Über die 50 m Freistil hatte sie den Endlauf verpasst.

Vorläufe mit Engel, Hebmüller und Döhler

Am Dienstagvormittag geht Taliso Engel zum zweiten Mal an den Start. Der 22-Jährige geht über 200 m Lagen ins Becken (SM13, 11.10 Uhr), nachdem er über 50 m Freistil den Endlauf verpasst hatte. Am Donnerstag (05.09.2024) peilt Engel dann über die 100 m Brust eine Medaille an. Vor drei Jahren hatte er in Tokio über diese Distanz Gold gewonnen.

Im selben Vorlauf wie Engel startet Philip Hebmüller, mit 17 Jahren das jüngste männliche Mitglied des deutschen Paralympics-Teams. Noch drei Jahre jünger ist Johanna Döhler, ebenfalls eine Starterin der Klasse SM13. Die 14-Jährige geht nach Rang neun über die 400 m Freistil im Vorlauf über 200m Lagen an den Start, unmittelbar nach den Männer-Vorläufen um 11.15 Uhr.