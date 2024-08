Schwimmen bei den Paralympics Scholz zieht ins Finale ein - Schott und Hebmüller ausgeschieden Stand: 29.08.2024 12:08 Uhr

Tanja Scholz hat zum Start der Schwimm-Wettbewerbe bei den Paralympics das Finale erreicht. Verena Schott und Philip Hebmüller sind dagegen in ihren Vorläufen ausgeschieden.

Scholz stellte über 200 Meter Freistil mit 3:08,53 Minuten einen Paralympischen Rekord für die Startklasse S4 auf. Mit der insgesamt achtbesten Vorlaufzeit (Scholz nimmt in der Startklasse S5 teil) steht die 40-Jährige nun im Finale, das am Donnerstag (29.08.2024) um 20:46 Uhr stattfindet.

Schott wurde in ihrem Vorlauf über 50 Meter Schmetterling in 38,92 Sekunden in der Startklasse S6 Sechste. Die 35-Jährige hat jedoch noch vier weitere Startmöglichkeiten. Die Potsdamerin geht auch über 50 Meter Schmetterling, 100 Meter Brust und Rücken sowie über 200 Meter Lagen an den Start.

Schott holte bereits Medaillen bei Paralympics. Ihre Paradestrecken kommen derweil noch. Über 200 Meter Lagen holte sie 2012 Silber und 2021 Bronze. Dazu kommt eine Bronzemedaille über 100 Meter Brust

Die Schwimmerin nahm ihr Ausscheiden recht gelassen hin. Sie wolle es bei ihren vierten Paralympics etwas lockerer angehen und mehr von der Stimmung in der Stadt aufsaugen, sagte sie im Sportschau-Interview. "Das war eher einschwimmen, reinkommen und gucken. Ich habe gerne ein Rennen vor den Hauptwettkämpfen", sagte Schott.

Hebmüller mit drei weiteren Starts in Paris

Hebmüller, mit 17 Jahren jüngster deutscher Teilnehmer bei den Paralympics, wurde in seinem Vorlauf über 100 Meter Schmetterling in 1:01,48 Minuten ebenfalls Sechster.

Auch Hebmüller wird noch mehrmals starten. Der gebürtige Neusser geht über 100 Meter Brust und Schmetterling sowie über die 200 Meter Lagen ins Becken.