Para-Tischtennis Schmidberger im Halbfinale - Brüchle unterliegt Feng Stand: 03.09.2024 11:51 Uhr

Thomas Schmidberger hat eine Medaille im Para-Tischtennis sicher. Thomas Brüchle schied gegen den chinesischen Superstar aus. Weitere vier Deutsche sind noch im Einsatz.

Thomas Schmidberger hat sein Viertelfinale gegen Florian Merrien gewonnen. Der Deutsche setzte sich souverän gegen den Lokalmatador in drei Sätzen (11:7, 11:4, 11:4) durch und hat bereits die Bronze-Medaille sicher, da Platz drei nicht ausgespielt wird.

"Ich bin das Spiel so angegangen, dass ich es von Anfang an diktieren will", sagte Schmidberger, der in Rio und Tokio jeweils Einzel-Silber gewann.

Im ersten Satz setze sich der Weltranglistenzweite Schmidberger beim Stand von 8:5 erstmals vom Franzosen ab und erspielte sich in der Folge vier Satzbälle, von denen er den zweiten zum 11:7 nutzte.

Dominante Leistung von Schmidberger

Der Lokalmatador wurde lautstark mit "Florien, Florien"-Rufen unterstützt - Schmidberger ließ sich davon nicht beeindrucken und ging auch im zweiten Spielabschnitt früh in Führung (4:1), sicherte sich diesen Satz wenig später mit 11:4.

In eindrucksvoller Art und Weise erspielte sich Schmidberger im dritten Satz nach drei Minuten bereits sechs Matchbälle (10:4). Mit 11:4 sicherte er sich den dritten Satz und zog nach insgesamt 14 Minuten Spielzeit souverän ins Halbfinale ein. Dort trifft er am Donnerstag (05.09.2024) auf den Thailänder Yuttajak Glinbancheun.

Brüchle verliert gegen Superstar Feng

Thomas Brüchle hat das Halbfinale in der Leistungsklasse MS3 verpasst. Der 48-Jährige unterlag im Viertelfinale dem favorisierten Chinesen Panfeng Feng aus China in vier Sätzen (10:12, 11:7, 9:11, 7:11).

"Er ist der Beste der Welt, das muss man anerkennen", sagte Brüchle, der sich trotz fehlender Medaille nicht über seine Leistung ärgert, im Gegenteil: "Ich bin so zufrieden wie noch nie. Ich nehme kein Edelmetall mit nach Hause, sondern die Atmosphäre."

Thomas Brüchle zeigte gegen Superstar Feng eine starke Leistung an der Platte.

Brüchle startete mutig in den ersten Satz und ging zunächst mit 4:1 in Führung. Anschließend kam der Weltranglistenerste besser ins Spiel (9:7). Der Deutsche konnte noch einmal ausgleichen, verlor aber den ersten Durchgang etwas unglücklich durch einen Netzroller mit 10:12.

Brüchle entscheidet Satz zwei für sich

Auch im zweiten Satz begann Brüchle mutig und setzte den Chinesen von Anfang an unter Druck (6:2). Der Deutsche blieb konzentriert und nutzte den ersten Satzball zum 11:7 für sich.

Im dritten Satz tat sich Brüchle zunächst schwer. Feng, der bereits im Doppel- und im Mixed-Wettbewerb Gold gewinnen konnte, setzte sich schnell mit fünf Punkten (3:8) ab. Brüchle verkürzte nach einer Auszeit noch einmal auf 6:8, verlor den Satz aber knapp mit 9:11

Nach deutlichen Fehlern lag Brüchle im vierten Satz 3:9 zurück und versuchte Feng in lange Ballwechsel zu bringen. Doch der Chinese, der eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann (445 Siege in 465 Partien), hielt Brüchle weiter auf Abstand und gewann den Satz mit 11:7.

Weitere vier Deutsche an der Platte

Am Dienstag sind auch Juliane Wolf (gegen Zsofia Arloy, 13.00 Uhr), Thomas Rau (gegen William Schoonover, 14.10 Uhr), Jana Spegel (gegen Su Yeon Seo, 17.00 Uhr) und Björn Schnake (gegen William Bayley, 18.30 Uhr) in ihren jeweiligen Viertelfinalspielen im Einsatz. Mit einem Sieg ist jeweils eine Medaille sicher, da das Spiel um Platz drei nicht ausgetragen wird.