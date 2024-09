Radsport bei den Paralympics Rad-Quartett verpasst Podium – Senska muss aufgeben Stand: 07.09.2024 11:34 Uhr

Nach insgesamt vier Medaillen für das deutsche Team im Einzelzeitfahren jubeln in den Straßenrennen der Frauen und Männer andere Nationen. Pierre Senska wird zum Pechvogel.

Die deutschen Radsportler haben am Samstag (07.09.2024) bei den Paralympics 2024 in Paris weitere Medaillen verpasst. Matthias Schindler, der im Einzelzeitfahren Bronze gewonnen hatte, wurde im Straßenrennen der Klassen C1-3 über 71 Kilometer mit einem Rückstand von 7:50,42 Minuten Elfter und war damit der beste Deutsche. Silbergewinner Michael Teuber erreichte das Ziel in Clichy-sous-Bois als 19.

Viel Pech hatte Pierre Senska. Der 36-Jährige musste in der Anfangsphase des Rennens wegen eines Plattens den Reifen wechseln und verlor viel Zeit. Da das Ersatzrad jedoch nicht optimal passte und er große Schwierigkeiten hatte, gab er in der ersten Runde auf. "Der Materialwagen hat mir leider eine falsche Bremsscheibe gegeben. Das war zu risky, deshalb musste ich raus. Das ärgert mich heute sehr", so Senska.

Der Sieg ging an den Briten Finlay Graham, der zwei Franzosen auf die Plätze verwies: Thomas Peyroton-Dartett holte Silber, Alexandre Leaute Bronze.

Hausberger wird Neunte

Mit größeren Problemen musste auch Maike Hausberger kämpfen. Die 29-Jährige, die im Einzelzeitfahren sensationell Gold geholt hatte, ging mit einer Nasennebenhöhlen-Entzündung an den Start und konnte ihr ganzes Potenzial nicht abrufen. Sie wurde Neunte. Gold holte die Japanerin Keiko Suiura vor Flurina Rigling aus der Schweiz und der US-Amerikanerin Clara Brown.