Paralympics 2024 in Paris Judoka-Duo Müller und Thal verpasst Halbfinale Stand: 05.09.2024 12:39 Uhr

Die deutschen Judoka Tabea Müller und Isabell Thal mussten sich bei den Paralympics in Paris in ihren Viertelfinalkämpfen zwei Favoritinnen geschlagen geben. Müller verlor auch in der Hoffnungsrunde, Thal hat noch eine Chance auf Bronze.

Judoka Tabea Müller unterlag in der Runde der besten acht der an eins gesetzten Türkin Ecem Tasin Cavdar in der Klasse J1 im Superleichtgewicht bis 48 Kilogramm. Nach 1:21 Minuten und einem Ippon war der auf vier Minuten angesetzte Kampf für die Marburgerin vorbei.

Über die Hoffnungsrunde der Viertelfinalverlierer hätte sich die 26-Jährige, die eine Sehbehinderung hat, noch für den Bronze-Kampf qualifizieren können. Müller unterlag jedoch der Argentinierin Rocio Ledesma mit 0:11. Ledesma setzte nach 1:15 Minuten die erste Waza-ari-Wertung zum 1:0, wenig später gelang ihr die entscheidende Ippon-Wertung.

Thal nun gegen Carmen Brussig

Auch Isabell Thal verlor ihr Viertelfinale in der lauten Champ-de-Mars-Arena gegen die Lokalmatadorin Sandrine Martinet. Die Französin, die im Vorfeld von der "verrückten Atmosphäre" geschwärmt hatte, ging mit einem Waza-ari gleich mit 1:0 in Führung. Ein Ippon brachte im Kampf der Klasse J2 dann nach 55 Sekunden die Entscheidung.

Thal trifft am Donnerstagmittag in der Hoffnungsrunde auf die ehemalige deutsche Paralympcs-Siegerin Carmen Brussig, die nun für die Schweiz startet. Die Gewinnerin hat noch eine Chance auf die Bronzemedaille.