Leichtathletik bei den Paralympics Nicoleitzik verpasst Finale - Böttger steht im Halbfinale Stand: 04.09.2024 12:48 Uhr

Enttäuschung bei Nicole Nicoleitzik: Die WM-Dritte hat das 100-Meter-Finale verpasst. Dafür steht der deutsche Para-Sprinter Marcel Böttger im Halbfinale über 100 Meter. Im Kugelstoßen der Klasse F46 wurde die deutsche Starterin Kim Marie Vaske 15.

Die deutsche Para-Leichtathletin Nicole Nicoleitzik ist über 100 Meter in der Klasse T36 weit hinter ihren Erwartungen geblieben. Die WM-Dritte von 2023 verpasste am Mittwoch (04.09.2024) den Endlauf auf der Sprintstrecke.

In ihrem Vorlauf lief die 29-Jährige in 14,95 Sekunden zwar Saisonbestzeit. Als Letzte ihres Vorlaufs und mit der insgesamt neuntbesten Vorlaufzeit fehlten der Saarländerin aber fünf Hundertstelsekunden zum Finale der besten Acht. Favoritin im Kampf um die Medaillen am Mittwochabend ist die Australierin Danielle Aitchison, die den Vorlauf in einer Zeit von 13,74 Sekunden dominierte.

Sprinter Böttger steht im Halbfinale

Ins 100-Meter-Halbfinale der Klasse T11 hat es unterdessen der deutsche Sprinter Marcel Böttger geschafft. In seinem Vorlauf am Mittwoch (04.09.2024) wurde der 31-Jährige mit seinem Guide Alexander Kosenkow Zweiter in der Zeit von 11,34 Sekunden. Das Halbfinale findet am Abend statt, der Endlauf ist für Donnerstag (05.09.2024, 19.08 Uhr) terminiert.

"Ich bin sehr zufrieden. Wir haben gemacht, was zu machen war. Heute Nachmittag wird dann nochmal angepackt und dann geht es ins Finale" , sagte der Wittener zuversichtlich. Großes Ziel für das Finale sei dann eine Medaille: " Auf jeden Fall. "

Die beste Vorlaufzeit sprintete der Grieche Athanasios Ghavelas, der 11,16 Sekunden benötigte. Böttger, der WM-Siebte von 2023, hatte insgesamt die fünftbeste Zeit. Von seiner persönlichen Bestzeit von 11,22 Sekunden war Böttger noch zwölf Hundertstelsekunden entfernt. Bei den Paralympics 2021 war Böttger über 100 Meter in der Klasse T12 disqualifiziert worden.

Vaske im Kugelstoßen Final-15.

Im Kugelstoß-Finale der Klasse F46 wurde die Deutsche Kim Marie Vaske 15. und schied damit nach drei von insgesamt sechs Stößen vorzeitig aus. Mit einer Bestweite von 9,04 Metern blieb die 19-jährige Deutsche rund anderthalb Meter hinter ihrer persönlichen Bestleistung von 10,66 Metern. Mit einer neuen Bestweite hätte es Vaske unter die besten acht geschafft, um die Medaillen hätte sie aber nicht mitkämpfen können.

Gold holte die US-Amerikanerin Noelle Malkamaki mit neuem Weltrekord von 14,06 Metern. Silber und Bronze gewannen die Ukrainerin Mariia Shpatkivska (12,35 Meter) und die Neuseeländerin Holly Robinson (11,88 Meter).