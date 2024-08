Para-Tischtennis Mixed-Doppel Brüchle/Mikolaschek greift nach den Medaillen Stand: 29.08.2024 19:33 Uhr

Eins von vier deutschen Mixed-Teams im Para-Tischtennis kann weiter von den Medaillen träumen. Sandra Mikolaschek und Thomas Brüchle gewannen am Donnerstag souverän. Noch am Donnerstag geht es konkret um Medaillen. Das Top-Duo Baus/Schmidberger spielt um den Halbfinaleinzug.

Das deutsche Para-Tischtennis-Mixed-Duo Thomas Brüchle und Sandra Mikolaschek steht Viertelfinale der Klasse XD7. Von vier am Donnerstag gestarteten Teams waren Brüchle/Mikolaschek die einzigen, die sich durchsetzen konnten. Thomas Rau und Juliane Wolf (Klasse XD17), Björn Schnake und Stephanie Grebe (Klasse XD17) sowie Valentin Baus und Jana Spegel (Klasse XD7) haben ihren Viertelfinal-Einzug dagegen jeweils deutlich verpasst.

Brüchle/Mikolaschek souverän ins Viertelfinale

Mit einem 3:0-(11:9, 11:3, 11:3)-Sieg sind Sandra Mikolaschek und Thomas Brüchle im Mixed-Turnier der Paralympics ins Viertelfinale gestürmt. Die an Platz fünf gesetzten Deutschen besiegten am Donnerstagabend (29.08.2024) das britische Duo Thomas Matthews und Megan Shackleton. Knackpunkt in dem Match war der umkämpfte erste Satz, den die Deutschen nervenstark mit 11:9 für sich entscheiden konnten. Damit war der Widerstand der Briten gebrochen. Nach 24 Minuten war der Sieg perfekt.

Im Viertelfinale treffen Mikolaschek/Brüchle am Freitag auf die an Nummer drei gesetzten Thailänder Yuttajak Glinbancheun und Wijittra Jaion. Bei einem Sieg im Viertelfinale hätten die Deutschen eine Medaille sicher.

Rau/Wolf geben Satz aus der Hand

Rau und Wolf konnten es bei ihrem 0:3 (8:11, 2:11, 11:13) gegen die Kroaten Borna Zohil und Mirjana Lucic zumindest in zwei Sätzen spannend machen. In beiden Durchgängen führten der Team-Paralympics-Dritte von 2021 und die Doppel-Vize-Weltmeisterin zeitweise. Im dritten Satz hatte das deutsche Duo beim 10:9 sogar einen Satzball. Doch dann drehten die Kroaten das Spiel noch und nutzten nach 19 Minuten ihren zweiten Matchball.

Nur einmal eine Führung für Schnake/Grebe

Schnake und Grebe waren dagegen im Duell mit den Niederländern Jean Paul Montanus und Kelly van Zon von Beginn an auf verlorenem Posten. Mit 2:11, 3:11, 6:11 gingen alle drei Sätze deutlich verloren. In den drei Sätzen führte das deutsche Duo insgesamt nur einmal - im dritten Satz mit 2:1. Nach nur 15 Minuten war das vorzeitige Aus für Schnake/Grebe besiegelt.

Grebe und Wolf ziehen ins Finale ein

Während Rau und Schnake auch in ihrem Männer-Doppel vorzeitig ausschieden, können sich Grebe und Wolf bereits über eine Medaille freuen. Im Frauen-Doppel gewannen die beiden Deutschen am Donnerstagabend das Halbfinale der Klasse WD14 und greifen am Freitag (30.08.2024) im Finale nach Gold.

Baus/Spegel verpassen Viertelfinale

In einem weiteren Mixed schieden am Donnerstag Paralympics-Einzel-Sieger Valentin Baus und Jana Spegel in der Klasse XD7 gegen die Südkoreaner Young-Gun Kim und Mi Gyu Lee aus. Ihr Achtelfinale verloren die beiden 1:3 (6:11, 8:11, 11:9, 7:11). Die Deutschen waren als Außenseiter ins Spiel gegangen und konnten nur im vierten Satz überraschen.

Schmidberger/Baus greifen nach Medaille

Zusammen mit Doppel-Partner Thomas Schmidberger ist Baus danach wieder Favorit: Im Viertelfinale der Klasse MD4 spielen die beiden gegen die Chinesen Fu Liu und Xiang Zhai um den Halbfinaleinzug, der wie bei den Frauen bereits eine Medaille garantieren würde.