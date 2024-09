Schwimmen bei den Paralympics Bronzegewinnerin Maack verpasst Lagen-Finale Stand: 01.09.2024 10:21 Uhr

Schwimmerin Mira Jeanne Maack hat bei ihrem zweiten Start bei den Paralympics 2024 in Paris das Finale verpasst. Neben der 20-Jährigen tritt am Sonntag (01.09.2024) ein Quartett im Vorlauf an, darunter Josia Topf in seinem ersten Lauf.

Über 200 Meter Lagen schlug Maack nach 3:05,39 Minuten an und verpasste damit den Endlauf der acht Vorlaufschnellsten. Dabei hatte sie nach der ersten Bruststrecke bereits einen großen Rückstand auf die Konkurrenz. "Brust ist nicht meine Stärke. Da muss ich in den kommenden Monaten und Jahren auf jeden Fall dran arbeiten", sagte Maack im ZDF-Interview.

Maack holt Bronze - Quartett kämpft um Finaleinzug

Am Samstag hatte Maack mit einem starken Rennen über 100 m Rücken die Bronzemedaille gewonnen. Dabei verbesserte sie ihren eigenen deutschen Rekord aus dem Vorlauf um mehr als eine Sekunde. Nach Bronze für den 18 Jahre alten Maurice Wetekam über 100 m Brust war es bereits die zweite Medaille für die deutschen Schwimmer.

Im Lagen-Vorlauf waren der Berlinerin noch die Strapazen des Rücken-Finals anzumerken. "Ich habe auch nicht so viel geschlafen, das hat man leider auf der Strecke gesehen", sagte Maack. Nun warten zwei freie Tage auf 20-Jährige. Am Mittwoch (04.09.2024) wird sie dann noch über die 400 m Freistil antreten.

Neben Maack treten am Sonntag noch Tanja Scholz, Gina Böttcher (beide 150 m Lagen SM4), Josia Topf (150 m Lagen SM3) und Verena Schott (100 m Brust SB5) in ihren Vorläufen an.